Masse fart og spenning i BMX-NM: - Endelig var det full klaff for min del

Marton Tveit innfridde på hjemmebane og sikret seg NM-tittel i 16-årsklassen. Her leder han et av de tre heatene foran Torger Skretting og Elias Meland.

Over 180 deltakere sørget for at det ble en virkelig fulltreffer med masse fart, spenning og litt knall og fall under BMX-NM på Kvål. Marton Tveit kunne juble over sin første NM-tittel på hjemmebane.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden