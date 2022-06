Besseberg i retten under vitne­avhør

Økokrim gjennomførte i går flere vitneavhør over video i etterforskningen av korrupsjonssiktede Anders Besseberg (76).

SIKTET FOR GROV KORRUPSJON: Politiet har ennå ikke avgjort om de tar ut tiltale mot Anders Besseberg eller ikke.

Det skjedde i et lukket rettsmøte i Oslo tingrett, der Anders Besseberg selv var til stede.

Sammen med forsvarer Mikkel Toft Gimse fikk han anledning til å stille spørsmål til personene som ble avhørt av politiet.

– Vi kan bekrefte at det i går ble gjennomført avhør i saken. Det skjedde over videolink til Oslo tingrett. Men det er ikke naturlig å gi ytterligere informasjon om hvilke personer det er snakk om eller hva slags spørsmål som ble stilt, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Anders Besseberg ønsket ikke å gi noen kommentar da han møtte VG utenfor sal 257 i Oslo tingrett i går. Dette gjentar advokat Christian B. Hjort i dag.

Heller ikke Hjort vil si hvem som ble avhørt i påsyn av Besseberg denne uken. Det skal imidlertid være snakk om borgere bosatt utenfor Norges grenser.

Besseberg er siktet for grov korrupsjon fra tiden da han ledet Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Det har gått fire år siden politiet i både Norge og Østerrike, der IBU har sitt hovedkvarter, gikk til en koordinert aksjon mot flere adresser.

I fjor ble innholdet i en intern granskningsrapport fra IBU kjent for omverdenen. Rapporten var knusende i sin dom over Besseberg, og mener mye tyder på at nordmannen ble «kjøpt» av russiske ledere.

– Vi har funnet bevis for at Besseberg har fått verdifulle gaver i form av klokker, jaktturer og tjenester fra sexarbeidere, sier kommisjonslederen Jonathan Taylor på en pressekonferanse.

Besseberg selv nekter straffeskyld.

– Jeg er ikke korrupt. At jeg skal ha fått betalt av russerne for å skjule dopingprøver, det kan jeg si et klart og tydelig nei til. Jeg har gitt samme svar til etterforskerne. Jeg har aldri mottatt en krone, euro, dollar eller rubel for den saks skyld. Jeg har ikke prøvd å lure unna russiske prøver, uttalte Besseberg i 2018.

Etter det VG forstår har politiet gjennomført en rekke etterforskningsskritt i Besseberg-saken den siste tiden. Det kan indikere at etterforskningen nå nærmer seg en sluttfase.

Personene som ble avhørt denne uken har etter det VG forstår også tidligere forklart seg for politiet. Nye opplysninger har imidlertid gjort det nødvendig å foreta nye avhør.

VG møtte Besseberg hjemme på gården i 2018, etter at politiet hadde gått til aksjon. Da benektet han at han noen gang har skjult positive dopingprøver: