Storseier for Viking 2

Viking 2 slo til med storseier over Sola/Våganes 1 i J13 2. divisjon mandag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Spiller nummer tre sendte Viking 2 foran da hun satte inn 1-0 etter 13 minutter, og Viking 2 doblet ledelsen da nummer tre satte inn 2-0. Viking 2s nummer tre fikk sitt hattrick etter 35 minutters spill. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-0 til Viking 2.

Sikret seieren

Biftu Mohammed Said la på til 4-0 for samme lag noen minutter etter sidebytte, og samme spiller økte ledelsen for Viking 2 da hun satte inn 5-0 ti minutter ut i andre omgang. Like etterpå vartet Viking 2-keeperen opp med hattrick. Det ble siste gang målvakten måtte hente ballen ut av nettet. Sluttresultatet ble 0-6.

Topper tabellen

Viking 2 har vunnet tre strake bortekamper.

Sola/Våganes 1 har null poeng på tre kamper, og Viking 2 har tatt tolv poeng.

6. september er det ny kamp for Sola/Våganes 1. Da møter de Forus og Gausel. Viking 2 skal måle krefter med Staal Jørpeland 8. september.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.