Havdur fortsatte seiersrekken

Havdur slo til med storseier over Bogafjell 4 i G13 2. divisjon mandag. Havdur har vunnet alle kampene sine hittil denne sesongen.

En av lagets spillere sendte Havdur i ledelsen da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill. Seks minutter senere ble vondt til verre for Bogafjell 4, da Mattias Gilje doblet ledelsen for Havdur. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0 til Havdur.

Dominerte etter hvilen

Bogafjell 4s nummer 88 reduserte til 1-2 noen minutter ut i andreomgangen. Anders Rege Skjørestad sørget for at stillingen var 3-1 seks minutter ut i andre omgang, og Ruben Strømstad økte ledelsen for Havdur da han satte inn 4-1 etter 52 minutter. Nummer ni la på til 5-1 for samme lag ti minutter senere, og Havdurs spiller nummer ni gjorde hattrick etter 65 minutters spill. En av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for samme lag. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 7-1.

Topper tabellen

Etter kampen på Stangeland Arena har Havdur ni poeng og Bogafjell 4 fire poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Havdur måle krefter med Riska 6. september. Bogafjell 4 møter Voll 8. september.

