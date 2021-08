Aleksander Voll scoret to for Vigrestad

Aleksander Voll ledet an med to mål i 4-2-seieren over Lura i G14 2. divisjon søndag.

Voll ga Vigrestad ledelsen etter kun sju minutters spill. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0 til Vigrestad.

Målbonanaza etter pausen

Aleksander Aarsland doblet ledelsen da han satte inn 2-0 da det var spilt ett kvarter av andreomgangen, og avstanden mellom lagene økte da Øivind Arvesen satte inn 3-0 for Vigrestad like etterpå. Voll scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 et kvarter før full tid. Simen Malmin Øverby reduserte til 1-4 for Lura fire minutter senere, og Lura reduserte til 2-4 ved Sebastian Nguyen etter 64 minutter. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-4.

Vigrestad topper serien

Etter søndagens kamp ligger Lura på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Vigrestad er på førsteplass med sju poeng.

6. september er det ny kamp for Lura. Da møter de Frøyland. Vigrestad skal måle krefter med bortelaget 15. september.

