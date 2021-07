Ekspertene hyller Solskjærs kjøpefest – sammenlignes med Klopp

Manchester United har forsynt seg grovt i sommerens overgangsvindu. Ekspertene mener listen nå er hevet for Ole Gunnar Solskjær: Han må vinne titler.

HENTER SPILLERE: Ole Gunnar Solskjær har fått to stjernesigneringer på plass gjennom sommeren. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / POOL

Tirsdag kveld bekreftet Manchester United at de er enige med Real Madrid om en overgang for Raphaël Varane (28).

Den franske midtstopperen blir trolig Manchester Uniteds andre store signering denne sommeren, og den tredje totalt, så lenge han består den medisinske testen og blir enig med Manchester United om de siste kontraktsdetaljene.

– Dette signaliserer harmoni og ambisjon. Klubben er fornøyd med Solskjær, og han har demonstrert at han henter rett spillere og gjør dem bedre, mener TV 2-kommentator og Solskjær-forfatter Øyvind Alsaker.

Fra før har de røde djevlene nemlig sikret seg driblefanten Jadon Sancho fra Borussia Dortmund. I tillegg har også målvakten Tom Heaton blitt hentet gratis.

PÅ VEI: Raphaël Varane er kun detaljer unna å bli Manchester United-spiller. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Også tidligere landslagssjef og TV 2-ekspert Nils Johan Semb mener Solskjær har truffet godt på markedet i sjefsstolen på Old Trafford til nå – og tror også at han treffer med Sancho og Varane.

– Han kjøper unge spillere, men også noen som er godt etablerte, som har vist at de har nivået inne. Jeg synes han treffer veldig godt på den strategien. Dette er to toppkjøp, sier Semb, og legger til:

– Han har nesten en komplett stall nå. De mangler kanskje en nier.

Sammenlignes med Klopp

Alsaker påpeker at forskjellen på de tidligere Manchester United-trenerne som feilet og Solskjær, er at nordmannen har truffet på sine storsigneringer.

– «Prosjekt Solskjær» er virkelig i ferd med å bli noe. Likheten med Klopps Liverpool er slående, sier Alsaker, og peker på at tyskeren også stadig forbedret Liverpool over tid med et par nøkkelsigneringer hver sommer.

Først kom Sadio Mane inn. Året etter fulgte Mohamed Salah og Andrew Robertson, før Virgil van Dijk kom inn. Til slutt signerte de Fabinho og Alisson.

PÅ PLASS: Jadon Sancho er allerede klar for Manchester United. Foto: LEON KUEGELER / POOL

Det endte i både Premier League-triumf og to Champions Leauge-finaler (inkludert en seier). Alsaker mener den historien er slående lik Solskjærs tid i Manchester United. Han mener nordmannen har truffet utrolig godt med signeringer som midtstopper Harry Maguire og midtbanespiller Bruno Fernandes.

Samtidig tror begge ekspertene at presset på Solskjær skrus opp et hakk. Nå må han være med helt i toppen.

– Listen er å kjempe om seriegull - og det må bli et trofe i år, sier Alsaker.

– Må begynne å vinne titler

– Det er forventet at de blir en tittelutfordrer, sier Semb og trekker også frem Liverpool, Chelsea og regjerende mester Manchester City som lagene han venter seg vil gjøre opp om gullet.

Manchester Uniteds Solskjær har stadig klatret på tabellen. 2019/2020-sesongen endte med en tredjeplass. Fjorårets sesong endte med en andreplass. Men han har fortsatt ikke klart å vinne noen titler.

I fjor var de nære, men ble stoppet av Villarreal i Europa League-finalen.

– Manchester United må begynne å vinne titler igjen. Det er det som står igjen. Da må Solskjær styrke laget, og det er det han gjør her. Så får vi se om han er ferdigkjøpt nå, eller om det kommer mer inn.