Mæhle tok til tårene: – Han er knust

Joakim Mæhle (24) har hatt et strålende EM, men det hele fikk en tårevåt avslutning etter at han var involvert i den avgjørende straffen til England.

TRØST: Joakim Mæhle fikk et klapp på skulderen av lagkameratene etter kampen. Her sammen med Andreas Christensen og Thomas Delaney. Foto: Laurence Griffiths / Pool Getty

Vingback Joakim Mæhle og innbytter Mathias Jensen hadde begge hver sin lille berøring på Raheem Sterling da han gikk ned i feltet mot slutten av den første ekstraomgangen. England fikk det avgjørende straffesparket som sikret 2–1-seier i semifinalen.

Etter kampslutt tok Mæhle til tårene.

– Han er jo knust. Han uttrykker følelsene tydeligere enn vi andre. Jeg tror vi andre har lignende følelser, sier midtstopper Jannik Vestergaard ifølge Ekstra Bladet.

– Han så ut som han hadde behov for en klem, og det ville jeg gjerne gi ham. Han ble litt innblandet i 2–1-målet, men slik jeg så det, var det ikke et straffespark. Jeg tror det var det han helt umiddelbart ble lei seg for. Jeg sa til ham at han hadde spilt en strålende turnering og gratulerte ham med det, sier Vestergaard.

KNUST: Joakim Mæhle var skuffet etter kampslutt. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Mæhle, som først debuterte for det danske landslaget høsten 2020, har blitt hyllet som en EM-komet tidligere i mesterskapet. Åge Hareide skriver i sin spalte i B.T. etter kampen at Mæhle fikk det vanskelig mot en god Kyle Walker.

– Han var lynhurtig og kunne matche ham på farten, og Mæhle kom ikke til sin rett offensivt. Han har spilt noen utrolige kamper i dette EM og han har absolutt ingenting – ingenting – å skamme seg over, skriver den tidligere danske landslagstreneren.

Hareide er klar på at det ikke burde vært straffe, og han får støtte fra flere internasjonale dommere. Tidligere toppdommere som Thorstein Kinhhöfer og Mark Clattenburg er blant dem som mener at det ikke var nok til å dømme straffespark, skriver B.T.

– Jeg synes ikke taklingen var nok til at det skulle bli straffe i et så viktig øyeblikk. Danskene vil mene at det var strengt dømt, men det var ikke en klar og åpenbar feil, skriver Clattenburg i Daily Mail, og dermed forklarer hvorfor han mener at det var rett at VAR ikke grep inn.

Følelsene var sterke for flere i den danske leiren etter kampen, etter et mesterskap som startet på en forferdelig måte med Christian Eriksens hjertestans i den første kampen mot Finland. Til alt hell gikk det bra med Eriksen, mens det danske landslaget imponerte frem mot deres første semifinale i et internasjonalt mesterskap siden 1992, da de vant EM.

– Det har vært en fantastisk reise. Jeg er lei for at det er slutt nå, men slik er det, sier Danmark-kaptein Simon Kjær til DR1, ifølge Ekstra Bladet med tårevåte øyne.

– Når vi får det litt på avstand, så er det ting som vil dukke opp. Det har vært vanskelig å ta det hele inn, men det vært en fantastisk reise, sier han.