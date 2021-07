Espejord-avtale forlenges – likevel fortsetter TILs spissjakt

Runar Espejord fortsetter i TIL ut året. Trolig blir han å se på banen allerede lørdag.

Runar Espejord (til høyre) på TIL-trening. Her i duell med Jostein Gundersen. Foran til venstre Anders Jenssen. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I flere uker har det ligget i kortene at Espejords låneavtale med TIL skal fortsette ut året. Etter det iTromsø vet har TIL forhandlet med Heerenveen, og at det nå har blitt enighet om avtalen, som egentlig gikk ut 20. juli.

Det innebærer at Espejord ikke reiser tilbake til Nederland, men heller fortsetter i Tromsø. Avtalen hans med Heerenveen går ut sommeren 2022, så når denne utlånsavtalen utløper har han et halvt år igjen av kontrakten der. Noe som betyr at han kan signere for en annen klubb enn Heerenveen ved nyttår.

iTromsø er kjent med at Espejord, som ved de to tidligere låneavtalene, har tatt et kraftig lønnskutt for å være i Tromsø. I tillegg er denne avtalen mer bonusbasert.

Les også Var ute i kulden – slik feiret tromsøværingen Europa-triumfen

Vurderer å sende hjem danske

Forrige uke omtalte iTromsø TILs krav om at Heerenveen måtte ta mer av Espejords lønn, noe som har gjort at forhandlingene har dratt litt ut. Partene ble til slutt enige om de siste detaljene torsdag og fredag. Men tidstrøbbel med tanke på overgangspapirer kan sørge for at han ikke blir spilleklar til lørdagens cupkamp mot Skånland, der han trolig er aktuell for å spille noen minutter.

TILs neste seriekamp er han derimot garantert klar for. Den er ikke før 8. august, borte mot Mjøndalen som på overtid mistet seieren mot Sarpsborg onsdag kveld.

Espejord-forlengelsen betyr ikke at TIL er ferdig med den offensive spissjakten. Tvert imot jobbes det for å hente enda en spiss inn, fordi usikkerheten rundt Espejords skadehistorikk fortsatt er der. Det skjer også fordi det de neste ukene tas en vurdering på om danske Joachim Rothmann, som er lånt inn fra Nordsjælland, skal sendes hjem.

Fra før har TIL Moses Ebiye i denne posisjonen.

Solgt for fem millioner

Espejord, som ble solgt fra TIL til Heerenveen for fem millioner kroner i desember 2019, ble ikke noen suksess i skøytebyen. Seks kamper, ingen scoringer og en straffebom i en cupkamp, er den foreløpige fasiten for Espejord i Heerenveen-drakten i en periode som var preget av skader.

Espejord ble lånt tilbake til TIL i september 2020, og bidro med sine fem scoringer til at Gutan rykket opp til Eliteserien. Han ble en umiddelbar suksess, men spilte bare tre kamper før han igjen ble skadet. Låneoppholdet ble i januar forlenget frem til 20. juli, og forventningene var høye til Espejord foran TIL sitt comeback på øverste nivå.

Espejord måtte imidlertid ut med skade allerede etter en drøy halvtime i sesongpremieren mot Bodø/Glimt, og har ikke vært å se på banen siden, i en sesong der TIL har slitt. Nevnte Ebiye har fått hovedansvaret som målscorer i Espejords fravær. Ebiye har scoret i bare to av 13 kamper så langt i Eliteserien, men det må nevnes at han scoret to i hver av disse.

Runar Espejord står for øyeblikket med nitten scoringer for TIL, og alle TIL-supportere krysser nå fingrene for at 25-åringen fra Sør-Tromsøya vil bidra med nye scoringer i TILs jakt på fornyet kontrakt i Eliteserien.