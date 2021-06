Ikke rart han fortviler: Nedturen fortsetter for RBK

Foran 5000 tilskuere skulle Rosenborg reise seg igjen. Slik ble det ikke.

Frustrert: Erlend Dahl Reitan har akkurat skutt over. Han sto bak en av få RBK-sjanser mot Haugesund. Foto: Rune Petter Ness

RBK - Haugesund 0–0: Ett skudd over. Et frispark som snek seg noen centimetere utenfor. En heading som burde ha gått på mål. Og et ordentlig trykk det siste kvarteret - som likevel ikke ga uttelling.

Det ble bare nesten da 5000 tilskuere fikk lov å komme tilbake til Lerkendal etter halvannet år som ufrivillige sofasupportere.

Bare nesten.

«Krise» og «uverdig»

* Tre tap på rad, og ni poeng til topplagene.

* Spillere som hadde etterlyst ledere og omtalt tapene som «ikke Rosenborg verdig».

* Og en trener som hadde beskrevet situasjonen som «krise».

Med dette som bakteppe gikk RBK inn i møtet med Haugesund. En kamp som vurderes som «en av de 30» når terminlista slippes tidlig på våren.

Men som plutselig var blitt av det svært viktige slaget.

Tilbake: Kjernen prøvde å oppildne spillerne som best de kunne. Foto: Rune Petter Ness

Skapte ingenting

Om spillerne kjente på resultatpresset: Kanskje.

Om det var uvant å bli tilropt av 5000 tilskuere: Ganske sikkert.

Men uansett hva det skyldtes, så virket RBK-spillerne rett og slett nervøse de første 45 minuttene av oppgjøret.

Jo, kaptein Alexander Tettey, ropte, gest og gestikulerte, taklet og vant baller på midtbanen. Man skal heller ikke beskylde noen for ikke å legge ned nok meter.

Men de helhjertede initiativene uten ball var få. Og da RBK selv hadde ballen, så gikk det for sakte.

Både i etablert angrep, og da det lå åpent for kontringer.

Vi kan ta med at høyreback Erlend Dahl Reitan skjøt over fra 12 meters hold etter 18 minutter. Og at Kristoffer Zachariassen headet over et kvarters tid senere.

Men dett var også dett før pause, sett med RBK-øyne.

Når sant skal sies, var faktisk gjestene nærmest: Etter 35 minutter ble Alioune Ndour stående alene på åtte meter. Men spissen blåste halv-volleyen utenfor.

Målløs spiss

Ti minutter inn i 2. omgang tok han seg frustrert til hodet, mannen som fortsatt jakter sitt første mål i 2021.

Da hadde nemlig det knallharde frisparket fra Dino Islamovic gått via ryggen til Zachariassen - og føket centimetere utenfor.

Det ble samtidig starten på en mer åpen siste halvtime: Åge Hareide satte inn Guillermo Molins for å skape mer trykk inne i Haugesunds 16-meter, som også førte til flere innlegg. Det ble løsnet skudd fra distanse, det var flere folk med i angrepene, og det siste kvarteret beleiret RBK Haugesunds halvdel.

11 poeng opp

Så var det imidlertid symptomatisk, både for RBK og for Islamovic selv, at spissen headet utenfor da han til slutt fikk «godsjansen» sin.

Innlegget fra Jonathan Augustinsson var strøkent, og i feltet kunne Islamovic «ta ladegrep» med nakkemusklene.

Men ballen skled av panna - og utenfor igjen.

Dermed ebbet det ut i 0–0, RBKs fjerde kamp på rad uten seier.

Nå er det 11 poeng opp til serielederen.