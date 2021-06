Sterke reaksjoner etter dramatisk Tour-etappe: – Det er galskap

Flere store velt på den siste milen av den tredje etappen i Tour de France skaper sterke reaksjoner. Lagsjefen i Groupama-FDJ er klar på at det ikke kan fortsette slik, mens rytter Ben O’Connor kaller det for «galskap.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Jeg er en far. Det er mange familier som ser Tour de France på TV, mange unger ser Tour de France på TV og mange mødre ser Tour de France på TV. I dag tenker jeg at ikke ville ønsket at ungen min skal bli sykkelproff, sier Groupama-FDJs lagsjef Marc Madiot til fransk TV etter målgang.

– Vi må finne løsninger. Vi kan ikke fortsette slik. Det er ikke sykling lengre. Vi må endre på det, for hvis ikke, så vil det bli dødsfall en dag, mener Madiot.

Madiot (62) har vært lagsjef for det franske profflaget Groupama-FDJ i en årrekke og er klar på at det er en utfordring som ikke bare står på løypen, men også rytterne, lagene og arrangøren.

De første etappene i årets Tour de France har vært preget av flere store velt. Mandag gikk det en rekke store velt på den siste milen, den siste med 150 meter igjen, hvor det var en slak sving. Det var etter at den siste kilometeren allerede gikk unna i en litt slak nedoverbakke. I meget høy fart deiset Caleb Ewan og Peter Sagan i bakken, og ifølge lagkamerat Thomas De Gendt skal Ewan ha brukket kragebeinet.

Ben O’Connor i AG2R Citroën er også sterkt kritisk.

– Én av de verste avslutningene i dag. Jeg håper alle som veltet er ok. Det er galskap her, skriver O’Connor på Twitter.

Tidlig på etappen veltet hjelperytteren Robert Gesink ut av Tour de France og det ble en virkelig marerittdag for Jumbo-Visma da Primoz Roglic for andre gang i årets Tour de France gikk i bakken.

Sloveneren, som ble nummer to i fjorårets utgave, var tydelig oppskrapet på armen og låret og fikk god hjelp av fire lagkamerater, men han klarte ikke å komme seg hele veien opp til teten.

Roglic ble etter etappen sendt til sykehus for en røntgenundersøkelse.

– Det ser ikke bra ut. Det er mye skade på kroppen hans. Jeg håper ingenting er brukket, men jeg er ingen lege. Legen er på sykehuset, så jeg kan ikke gi deg noen bekreftelse ennå, sier sportsdirektør Frans Maassen til TV 2.

En ny stor velt gikk med fire kilometer igjen og sørget for at Jack Haig (Bahrain-Victorious) - sjettemann i sammendraget før etappen - måtte bryte rittet.

Dermed var det et svært redusert felt som gjorde opp om seieren til slutt, men igjen gikk det en stor velt inne på oppløpet. Storfavoritt Caleb Ewan (Lotto Soudal) dundret i bakken og i kaoset som fulgte var det Tim Merlier (Alpecin-Fenix) som vant etappen foran lagkamerat Jasper Philipsen.

VANT: Tim Merlier kunne juble for sin første etappeseier i Tour de France. Foto: BENOIT TESSIER / POOL

– Jeg tror jeg lever i en drøm. Jeg var veldig fornøyd med å vinne en etappe i Giro d’Italia tidligere i år, men å vinne en etappen i Touren, det største rittet i verden - jeg kan ikke tro det, sier Merlier i seiersintervjuet vist på TV 2.

Ewan dro også med seg Peter Sagan i velten, som skjedde rundt den siste svingen med 150 meter igjen.

Lagkameraten til Ewan, Thomas De Gendt, sier i et intervju med Eurosport etter etappen at han tror Ewan har brukket kragebeinet, men det er foreløpig ikke bekreftet av laget eller Ewan selv.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), som kom inn til en syvendeplass på etappen, beholdt den gule ledertrøyen.

forrige





fullskjerm neste VELT: Caleb Ewan og Peter Sagan veltet på oppløpet. Etappevinner Tim Merlier langs gjerdet til venstre i bildet. 1 av 2 Foto: BENOIT TESSIER / POOL

Primoz Roglic kom i mål 1.21 bak etappevinner Merlier, mens fjorårsvinner Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) var 26 sekunder bak etter å ha blitt hindret av velten med fire kilometer igjen. I sammendraget ble Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) og Julian Alaphilippe de store «vinnerne» etter å ha kommet inn på samme tid som Merlier.

Fem ryttere kom seg med i bruddet som ble etablert mer eller mindre direkte ut fra start i Lorient. Blant dem var Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), som underveis sikret seg ett klatrepoeng og dermed tok tilbake ledelsen i klatrekonkurransen fra Van der Poel.

Etappen gikk stort sett rolig for seg, men med rett over 145 kilometer igjen gikk det en velt langt fremme i feltet. Primoz Roglics viktige hjelperytter i Jumbo-Visma, Robert Gesink, måtte bryte rittet, mens også 2018-vinneren Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) lå nede i flere minutter.

TAPTE TID: Primoz Roglic tapte nesten ett minutt til fjorårsvinner Tadej Pogacar på den tredje etappen. Foto: Benoit Tessier / Pool Reuters

Ifølge Cyclingnews.com skal Thomas ha fått skulderen ut av ledd, men etter hvert kom han tilbake på sykkelen og med hjelp av lagkameratene kom han seg opp til hovedfeltet igjen.

Feltet hadde full kontroll på bruddet gjennom hele etappen og hentet dem inn med fem kilometer igjen.

Edvald Boasson-Hagen (Team TotalEnergies) gjorde en jobb for lagkameraten Anthony Turgis inn mot mål og var ikke med i kampen om en topplassering på etappen.

SKADET: Geraint Thomas fikk behandling av medisinsk personell etter velten. Foto: THOMAS SAMSON / AFP