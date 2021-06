Trener to økter om dagen: – For å bli best må du trene med de beste

I functional fitness konkurreres det om hvem som er aller best trent.

Morten Rasch Arnesen på ryggen til makker Marius Pettersen under NM-veka i Sarpsborg. Foto: Ina Marie Sigurdsen

Ina Marie Sigurdsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Den varme junisolen steker i Kulåsparken i Sarpsborg. Det kryr av utøvere i korte tights og bare overkropper. Et tydelig tegn på at NM i functional fitness er i gang.

Gjennom NM-veka i Sarpsborg konkurrerer functional fitness-utøvere i seks ulike tester. I lag på to og to skulle det bevises hvem som er aller best.

Det er straks klart for siste test. Marius Pettersen og Morten Rasch Arnesen ligger på en foreløpig annenplass. Laget på førsteplass, bestående av Nicolay Bilaudel og Eivind Ringard, ligger langt foran resten. Ifølge Pettersen skal de «drite seg skikkelig ut» for at noen skal klare å tette gapet mellom dem.

Pettersen får rett i at Bilaudel og Ringard blir tøffe å slå. De to vinner soleklart i Sarpsborg.

Både Arnesen og Pettersen er på det norske landslaget i functional fitness og har alltid elsket å konkurrere.

– Tidligere har jeg drevet med motocross. Jeg elsket konkurransene. Da jeg sluttet med det hadde jeg lyst til å finne noe å drive med som man fikk litt adrenalin av, sier Pettersen.

Arnesen legger til at han også har drevet med mye forskjellig idrett tidligere. Det som trigger ham mest med functional fitness og crossfit, er at det er så variert.

Selve functional fitness-karrieren startet også med konkurranse. Første gang de to møttes var på et arrangement der de ble satt på samme team.

Morten Rasch Arnesen og Marius Pettersen under den femte testen i NM-veka. Her ble de testet i kroppsvekt. Foto: Ina Marie Sigurdsen

Hva er egentlig functional fitness?

Ved første øyekast vil det nok se ut som at utøvere i functional fitness konkurrerer i forskjellige styrkeøvelser tatt ut fra en crossfit-trening. Arnesen sier forskjellen mellom crossfit og functional fitness er organiseringen.

– Det er jo i hovedsak en konkurranse om hvem som er best trent, men sammenlignet med crossfit er testene vi er gjennom mer standardiserte, sier han.

I crossfit er man innom flere øvelser som gjerne går gjennom alle elementene i sporten, i den samme økten. De seks testene i functional fitness har på den andre siden hvert sitt fokusområde (se faktaboks).

Fakta Functional fitness Idretten er en intens og actionfylt aktivitet hvor utøvere blir testet i funksjonelle fysiske ferdigheter. Det funksjonelle står i sentrum. Det betyr at fokuset ligger på å utføre arbeidet, ikke hvordan det blir utført (stilpoeng) eller hvordan de som utfører det ser ut (utseende/posing). Hovedgrenen er medley, enten med partner eller individuelt hvor man testes i seks forskjellige tester; strength, power, skill, endurance, mixed og bodyweight. Her brukes elementer fra vektløfting, styrkeløft, kettelbellsport, turn, friidrett, strongman, triatlon og kroppsvektstrening. Idretten er organisert gjennom Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F). Kilde: Norges Functional Fitnessforbund (NOR3F) Les mer

Satser høyt

Både Arnesen og Pettersen mener det er bra at idretter som functional fitness blir organisert og får økt oppmerksomhet som en konkurransesport, ikke bare en treningsmetode. Gjennom landslagssamlinger får de muligheten til å trene med likesinnede.

– Det er jo kanskje litt klisjé å si, men skal du bli best, må du også trene og konkurrere med de beste, tilføyer han.

Arnesen forteller videre at på senteret han trener på til vanlig, er det ikke så mange andre som konkurrerer aktivt. Da er det fint å ha samlinger med landslaget i løpet av året. Der treffer de andre som er på samme nivå og som ikke bare trener for gøy.

Arnesen legger ofte inn to økter om dagen og jobber deltid som trener.

– Det går veldig mye tid med til alt som handler om functional fitness. Derfor er det viktig å synes at det er gøy. Hvis ikke hadde det vært tungt å drive med på grunn av hvor hard denne treningen er, sier han.

I femte runde under NM-veka i Sarpsborg er fokuset å testes i kroppsvekt. Foto: Ina Marie Sigurdsen

Konkurranseinstinkt, men et godt miljø

Pettersen og Arnesen omtaler miljøet rundt konkurransene som inkluderende og sosialt. Konkurranseinstinktet trer imidlertid inn for fullt under testene, forsikrer de.

Fra startskuddet går til de er i mål, har de fullt fokus på seg selv. Ellers er konkurransene preget av et godt samhold og folk som heier på hverandre.

– Kommer du bort til utøverområdet er det ingen der som ser på deg som en konkurrent. Aller er kompiser som løfter hverandre, sier Arnesen.

Siste test er gjennomført i Kulåsparken. Pettersen og Arnesen endte denne gangen på annenplass.