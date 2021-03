«Jeg har jobbet altfor hardt til å ikke slå igjennom nå»

Mikael Uglands 2020 ble ødelagt av skader. Nå er han tilbake, seks kilo sterkere og nærmere laget enn noen gang.

Mikael Ugland på treningsfeltet denne uka. Foto: Steffen Stenersen

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Mikael Ugland sier det fortsatt mangler litt når det kommer til touchen, men at det kommer til å sitte. Foto: Steffen Stenersen

Høydepunktet for Mikael Ugland i fjor. Scoringen mot Molde på hjemmebane. Foto: Tor Erik Schrøder

– Jeg føler at jeg har kommet fint tilbake. Jeg er overrasket over hvor god form jeg er i. Så er det litt smårusk når det gjelder touch, men det er normalt etter å ha vært ute en lang periode, sier Mikael Ugland.

Han smiler når han snakker med Fædrelandsvennen etter nok en treningsøkt hvor han har deltatt for fullt.

Etter et 2020 hvor han gikk mange måneder skadet og vekk fra fotballspill. Først en ankelskade i februar som holdt ham ute i flere måneder. Så begynte han å vise fine takter og nærmet seg gjennombruddet.

Seks kilo

I november skjedde det igjen. Den samme ankelen og igjen flere uker på krykker. Det tok nærmere tre måneder før han kunne trene med ball igjen.

Nå er han tilbake for fullt, og viste seg fram i internkamp før helga med en vakker frisparkscoring.

– Jeg skal ikke legge skjult på at det har vært tøft. Spesielt siden det har skjedd to ganger. Da blir det mentalt og man tenker at det ikke skal bli bra. Slik det ser ut nå så har det ordnet seg og da hjelper det veldig, sier Ugland.

Men akkurat slik bestekompis Jesper Daland gjorde, har 21-åringen tatt grep på det han kunne gjøre noe med. Ifølge seg selv har han lagt på seg seks kilo siden sommeren.

– Jeg har lagt på meg litt muskler uten at det har gått utover kondisen. Jeg føler selv jeg har jobbet bra. Jeg har fått regelmessige resultater og sett at det har funket. Det har gjort at det har vært lett å opprettholde motivasjonen, sier Ugland.

– Blir utrolig skuffet

Kristiansanderen er et alternativ på begge indreløperposisjonene og som kant. Nå jakter han gjennombruddet som han og mange andre har ventet på i flere sesonger. Er dette Uglands år?

– Jeg har sagt det noen ganger, men jeg håper selvfølgelig det. jeg føler aldri jeg har vært nærmere enn jeg er nå. Jeg føler jeg har tatt opp kampen om en plass i elleveren, sier Ugland.

– Er du der at hvis du ikke får et gjennombrudd i Start i år så må du finne deg noe annet?

– Jeg må ikke det, men hvis jeg ikke får gjennombruddet i år blir jeg utrolig skuffet over meg selv. Jeg har jobbet altfor hardt i tre og en halv måned til at jeg ikke skal slå gjennom.

Sett denne?

Start-trener Joey Hardarson er overrasket over at det har gått så fort for Ugland å være med på alt av treninger. Han roser spilleren.

– Meget bra. Han har brukt tida veldig godt og fornuftig. Vi var mer bekymret for at han la på seg for mye. Han så ut som Hulken en periode, men han har justert inn og er i bra fysisk form allerede nå, sier Hardarson.

På indreløperplass slåss Ugland først og fremst mot Eirik Schulze og Matias Belli Moldskred.

– Mikael har alle muligheter. Han er en type som kan spille i forskjellige posisjoner og med troppen vi har nå er vi avhengige av spillere vi kan flekse litt på. Det han har vist fram til nå ser lovende ut. Det er ikke alt som sitter, men det kommer veldig fort, og han begynner å prege treningene i større og større grad, sier islendingen.