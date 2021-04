Parr etter spillernes møte med klubben: – Ikke fornøyd med svarene vi har fått

DRAMMEN/OSLO (VG) Etter hektisk møtevirksomhet i Strømsgodset onsdag, sier spillergruppens tillitsvalgte at de ikke er tilfreds med svarene fra klubben rundt varslersaken.

TILLITSVALGT: Jonathan Parr. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I dag 14:25

– Vi er ikke fornøyd med den informasjonen de har gitt angående prosessen som har vært og er ikke fornøyd med svarene vi har fått, sier Parr til Nettavisen og varsler en pressemelding fra spillerne senere i uken.

Overfor VG gjentar han budskapet onsdag ettermiddag.

– Spillergruppen har behov for å bruke litt tid for å gjøre klar en tydelig melding som vil komme på et senere tidspunkt, mest sannsynlig torsdag, sier Parr.

Strømsgodset-keeper Viljar Myhra sier til VG at hele spillergruppen stiller seg bak Parrs uttalelse. Han ønsker ikke å si noe mer om saken.

Ifølge kilder VG har snakket med er det flere av spillerne som ikke føler seg hørt og at de ikke stiller seg bak kaptein Mikkel Maigaards melding til styret på vegne spillergruppen i forbindelse med behandlingen av varslersaken.

Kilder forteller VG at de planla å gi beskjed om at de ikke aksepterer trenerens oppførsel i møte med styret onsdag – og at det er blitt diskutert innad i spillergruppen.

Etter å ha gjennomført møter med spillergruppen og trenerteamet i små grupper gjennom hele dagen, møtte Strømsgodsets styreleder pressen utenfor Marienlyst stadion rundt klokken 14.

– Jeg har informert om den prosessen som er gjennomført og de vurderingene som er gjort der. Jeg har fått spørsmål og svart på det. Det som skjer videre nå er at vi tar med oss det vi har fått i de møtene, så samler jeg styrer og referer fra de samtalene der. Så tar vi det videre i styret. Det er alt jeg har å si nå, sa styreleder Ivar Strømsjordet.

Godset-styret konkluderte mandag med at Pedersen ikke har utvist rasistiske holdninger mot ansatte i klubben, men i en pressemelding kom det også frem «at det har blitt avdekket uheldige episoder som styret tar på største alvor. Dette er adressert og vil bli håndtert internt».

Pedersen selv benektet i en e-post til VG mandag kveld at han har vært rasistisk.

– Jeg har personlig ikke vært i tvil om at anklagene var grunnløse, og at jeg ville bli renvasket. Men det har vært svært belastende dager, hvor jeg på grunn av klubbens interne undersøkelser, har valgt ikke å kommentere saken offentlig, fordi jeg ikke ville forstyrre den viktige prosessen, skrev Pedersen.