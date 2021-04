Hvorfor nå? Hvorfor er fansen sinte? Og hva skjer videre? Her er ti spørsmål og svar om superligaen

Verdens største klubber, deriblant Liverpool og Manchester United, vil «bryte ut» og starte en ny liga. Nå foregår det en krig om makten i Fotball-Europa.

Liverpool og Real Madrid er blant klubbene som kan bryte ut og starte sin egen superliga. Foto: AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Hva skjedde søndag?

SVAR: 12 av Europas største klubber kunngjorde at de starter en ny europeisk superliga. Denne vil spilles i midtukene, noe som gjør den til en direkte konkurrent til Champions League og Europa League. Klubbene bak nyvinningen er Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid og Tottenham.

De har signalisert at ytterligere tre lag ventes å bli med i superligaens første sesong, som vil begynne «så snart som mulig». Flere melder at starttidspunktet kan være så tidlig som august i år.

Hva er klubbenes motivasjon?

SVAR: De totalt 15 klubbene (derav tre som foreløpig er ukjente) vil få status som grunnleggere av turneringen. De vil dermed styre og være overhoder for superligaen.

Disse storklubbene har viktige roller som noen av de mest populære klubbene i hjemlige ligaer og i Champions League. Sånn sett utgjør de en stor del av markedsverdiene til disse turneringene.

De ønsker en enda større kontroll over Europas største klubbturnering – og med det en større del av pengepotten. Med en egen superliga får de begge deler.

Hvor mye penger får de?

SVAR: Flere utenlandske medier skriver at investeringsbanken JP Morgan skal være involvert i finansieringen av prosjektet. Grunnleggerklubbene vil få litt over tre milliarder kroner hver i en slags oppstartssum, ifølge New York Times. Det er vesentlig mer enn hva man får av vinne for eksempel Champions League.

I tillegg kommer TV-rettighetene. Ifølge enkelte kilder er en av de store strømmegigantene aktuell som rettighetshaver.

Hvordan skal ligaen se ut?

SVAR: I tillegg til de 15 første klubbene, vil fem lag bli invitert inn hver sesong. Det er usikkert hvordan storklubbene bak superligaen ser for seg at disse skal kvalifisere seg.

Selve ligaen vil da ha to grupper på ti lag:

Disse møtes hjemme og borte i et gruppespill, der de tre beste i hver gruppe kvalifiserer seg til kvartfinale.

Femte- og fjerdeplassen i gruppene kjemper om de to siste kvartfinaleplassene.

Deretter vil det bli utslagsrunder med kamper hjemme og borte, slik det er i Champions League i dag.

Det hele avgjøres med en vanlig finale.

Hvorfor gjør klubbene dette nå?

SVAR: Mandag skulle det europeiske fotballforbundet (Uefa) annonsere en oppusset versjon av Champions League. Planen var at dette skulle være klart i mars, men annonseringen skal ha blitt utsatt som følge av uenigheter over hvor stor makt klubbene skulle få over turneringen. De tradisjonelt store klubbene ville dratt fordel av endringene, men klubbene bak superligaen mener at planene ikke gikk langt nok.

De trenger også nye midler på bok. For eksempel har Barcelona en gjeld på over ti milliarder kroner. Flere av de andre har lignende problemer. I tillegg har koronapandemien påvirket inntektsstrømmene deres negativt det siste året. En mer presset økonomisk situasjon fører nå til at de tyr til superligaen i håp om å skaffe seg mer penger.

Barcelonas nye klubbpresident Joan Laporta har arvet en klubb i store økonomiske problemer. Her klemmer han Lionel Messi etter at Barcelona vant Copa del Rey i helgen. Foto: AP

Hvorfor blir supportere så sinte?

SVAR: Fordi fotballen som de kjenner den, aldri blir den samme igjen. I tillegg har superliga-planene blitt til uten innspill fra supportere.

For supportere av mange mindre klubber blir drømmen om å spille mot Manchester United og Real Madrid knust. Men misnøyen er tilsynelatende stor også blant supportere til de 12 involverte klubbene.

«Det ultimate svik», uttaler for eksempel Chelsea Supporters’ Trust om superliga-planene. Flere supporterledere anklager sine klubber for grådighet.

Hva sier fotball-ledere?

SVAR: En superliga innebærer en maktflytting – fra fotballorganisasjoner og ligaer til storklubbene. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) er sterkt kritiske. Det er også lederne for Premier League (England), La Liga (Spania) og Serie A (Italia).

Disse aktørene gikk sammen ut med en pressemelding søndag. Der lovte de å stå samlet i sine «anstrengelser for å stoppe dette kyniske prosjektet».

Hvordan kan de stoppe det?

SVAR: De vil hvert fall bruke alt de har av pressmidler. Uefa truer i første omgang med tre ting:

Å nekte Super League-klubbene å spille nasjonale turneringer (som ligaer og cuper) Å nekte Super League-klubbene å spille i internasjonale turneringer (som Champions League og Klubb-VM Å nekte klubbenes spillere å spille for landslagene sine

Uefa truer også med søksmål.

Kan partene finne et kompromiss?

SVAR: Det er vanskelig å vite hvilket utfall storklubbene egentlig ønsker. Men det de garantert vil ha, er mer penger og makt. For å oppnå dette, har en superliga lenge fungert glimrende som pressmiddel.

Storklubbene har truet med å starte en egen liga siden 1990-tallet. I stedet har Champions League-formatet blitt mer fordelaktig for dem. Trenden er at systemet skrus til slik at det blir stadig mindre sannsynlighet for at store klubber faller utenfor.

Uefas nyeste Champions League-forslag innebærer til og med at noen klubber får plasser basert på historiske resultater. Tiden vil vise om superliga-bråket kan ende med et kompromiss – som gjør Champions League-systemet enda mer fordelaktig for storklubbene.

En intens maktkamp venter nå for det europeiske fotballforbundet (Uefa) og president Aleksander Ceferin. Foto: AP

Hva skjer videre nå?

SVAR: Man kan se for seg tre hovedscenarioer:

Klubbenes pressmiddel funker. For å beholde hånden på rattet, må Uefa strekke seg langt og endre Champions League enda mer til storklubbenes fordel. Super League opprettes. Storklubbene aksepterer ikke – eller lytter ikke til – kompromisser og velger å bryte ut. Storklubbene taper maktkampen. Motstanden fra supportere og fotballorganisasjoner blir for stor, og storklubbene trekker seg tilbake med halen mellom bena.

Utfall 3 blir nok mer sannsynlig om franske og tyske klubber nekter å være med. Dersom superligaen også får med Paris Saint-Germain og Bayern München, er Champions League en mye tammere «konkurrent».

Kilder: Karen Espelund (tidligere styremedlem i Uefa), Harry Arne Solberg (NTNU), Uefa, VG, BBC, The Athletic, New York Times, The Guardian