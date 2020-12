«TILs drømmesignering på lånt tid?»

KOMMENTAR: TIL vil vente i det lengste for å hente hjem Runar Espejord for godt i vinter.

MÅLSCORER: Runar Espejord har scoret fem mål på 202 minutter med fotball for TIL i høst. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Rune Robertsen iTromsø

For et drøyt år siden gikk spekulasjonene høyt. Runar Espejord var på vei bort fra TIL, og flere klubber var interesserte. Mest av alt Heerenveen, den nederlandske skøytebyen, en drøy times kjøring nordover fra Amsterdam.

Flere ganger høsten 2019 var de på plass i Tromsø for å se 24-åringen i aksjon. En spiller de hadde fulgt helt siden 2013, da de så han i aksjon for det norske G17-landslaget. Nedrykket gjorde at det aldri var en reell mulighet til å beholde den lokale spissen som hadde vært så skadeplaget over mange år. Dermed falt løsningen noen dager før julaften ned på at Heerenveen betalte cirka fem millioner. TIL fikk inn friske midler, og Espejord fikk overgangen som hadde ligget lenge i lufta.

Oppholdet har på ingen måte gått etter planen. Skadeproblemer og koronaepidemien ødela for vårsesongen, og Heerenveen valgte etter sommeren å satse på andre angrepsspillere. Hjemme i Tromsø hadde de gamle lagkameratene fått en bra start på 1.-divisjon, men så likevel at det kunne holde hardt med bare Fitim Azemi på topp.

Kontakt med Heerenveen ble opprettet, og samtalene om et utlån ble stadig mer konkret. På reise til Vestlandet for å møte Sandnes/Ulf mandag 21. september fortsatte forhandlingene. Og bare et kvarter før kampstart klokka 20.00 kom nyheten om at Espejord ikke bare var klar ut sesongen, men også var på vei til Norge samme kveld.

En munnbindkledd Espejord kom dagen etterpå spaserende inn på Tromsø Lufthavn. Intervjuer med lokalpressen fulgte via video hjemme hos pappa Lars. Et par beståtte koronatester sørget for at debuten kom en uke senere.

Espejords høst i Tromsø har vært todelt. Fire mål på sine to første kamper, der han til sammen bare spilte 107 minutter, ble avløst av en ny og langvarig strekkskade før pause i kamp tre.

Mange, meg selv inkludert, trodde ikke Espejord skulle komme tilbake før sesongen var over. Det motbeviste han, og etter noen ukers opptrening fikk han starte mot Ranheim sist lørdag.

Svaret på hvor viktig Espejord er for laget kom umiddelbart. I tospann med Eric Kitolano så vi det samme som TIL-trenerne. At det ga laget en ny trygghet og dimensjon i spillet. Vi er selvsagt ikke der at én kamp etter et langt skadeavbrekk skal avgjøre noe som helst.

Men faktum er at Runar Espejord er sterkt ønsket i TIL. Etter det iTromsø er kjent med vil TIL uansett sjekke ut muligheten for å hente Espejord inn på permanent basis. Det vil sikkert ikke overraske noen.

Så interesserte er TIL i å få dette til at de vil vente så lenge som nødvendig for å få dette til. Det betyr i realiteten slutten av mars – hvis spilleren skal kjøpes.

Alternativet, som jeg tror er mest reelt, er derimot et forlenget låneopphold fram til sommeren. Espejord trenger å spille mye kamper, og sannsynligheten for at det skjer i Tromsø er langt større enn i Heerenveen. Det vil også fjerne utfordringer når det gjelder forhandlinger om overgangssum, lønn og venting på en avgjørelse. Men samtidig bare forskyve disse spørsmålene igjen.

Hva Espejord selv vil er åpenbart et viktig aspekt. For han er det alltid et alternativ å komme hjem til Tromsø. Men signerer han en langtidskontrakt her er det et sterkt signal om at karrieren kanskje stopper i Tromsø. Og for all del, TIL har ikke hatt for mange av de spillerne som har valgt å være i klubben i størstedelen av sin karriere. Jeg tenker på de guttene som etter mange år med tro tjeneste tas inn i fansens hjerter på en helt annen måte enn dem som drar ut tidlig.

Et av høstens mest omtalte mennesker i TIL-sfæren er mangemillionær Rune Madsen. Han har sagt at han vil «hente Runar hjem til Tromsø». Slike utspill skaper engasjement hos dem som følger klubben, og skaper sårt tiltrengt debatt. Men for TIL skaper dette også utfordringer fordi andre sponsorer kan bli sittende på gjerdet i den tro at Madsen tar hele regninga. Samtidig som andre klubber vet at TIL har penger.

Derfor blir TILs store hodepine at de ikke ønsker å betale i nærheten av hva Heerenveen gjorde da han gikk motsatt vei, samtidig som han er TILs åpenbare førstevalg på spissplass neste sesong. Og da faller vi igjen ned på at en låneløsning kan bli svaret.

Jeg tror Runar Espejord spiller i TIL også i 2021, hvis han selv vil.