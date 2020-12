Mjøndalen tok spesielt garderobegrep: – Vi har tenkt på Start-kampen i lang tid

I flere uker skal det ha hengt noe i Mjøndalen-garderoben for å minne dem på kampen mot Start. - Høres rart ut, sier Start-spiller Kasper Skaanes.

Start-spillerne kommer fra flere gode opplevelser den siste tiden. Søndag venter Mjøndalen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Vi står med halvannet bein i 1. divisjon, mens Start ligger på sikker plass. De er sikkert veldig fornøyd med ett poeng.

Det er dommen fra Mjøndalen-trener Vegard Hansen foran skjebnekampen søndag.

Da kommer Start på besøk til en batalje mange har spådd som helt avgjørende i bunnstriden. Mjøndalen har 20 poeng på direkte nedrykk. Start har 26 på sikker plass. Vinner Start er de sikret minst kvalikplass denne sesongen.

– Tenker på den kampen hele tida

I Mjøndalen har man lenge hatt fokus på Start-kampen. Allerede for to uker siden kunne Mjøndalen-spillerne Christian Gauseth og Markus Nakkim fortelle at man lenge hadde sett mot møtet med Start.

– Den psykologiske krigføringen er i gang allerede. Vi tenker på den kampen der hele tida. Vi gleder oss forferdelig og skal faen meg smekke dem! sa Gauseth i podkasten Spillerrådet, publisert 20. november.

Mjøndalen-spiller Christian Gauseth tror søndagens kamp kan bli sesongavgjørende for begge lag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Det står en, jeg vet ikke om vi skal røpe det, plakat i garderoben. Så vi tenker mye på Start vi, sa lagkamerat Markus Nakkim, og antydet at man i garderoben hadde hengt opp noe for å minne laget på den viktige kampen.

Når Fædrelandsvennen snakker med Gauseth før søndagens kamp, så toner han ned hvor spesifikt den plakaten handlet om Start. Nakkim vil heller ikke snakke om akkurat det.

– Det jeg kan si er at vi har sett fram til denne kampen over lang tid. Akkurat den biten der kan vi holde internt, men vi kan være så ærlig at vi har snakket mye om Start over lang tid. Vi har sett oss ut dem og hatt et ønske om å slå dem, siden det er en avgjørende kamp, sier Nakkim til Fædrelandsvennen.

Overrasket over Start

Trener Vegard Hansen sier den plakaten ikke henger der lenger.

– Ja, den tror jeg kanskje er tatt ned. Det så ut som det skulle bli oss eller Start. Så har ikke Godset vunnet på lenge og havnet ordentlig nede i det. Men på seinsommeren så det ut somdet var Start vi måtte havne foran. Vi så på programmet til Start og så på de som naturlige konkurrenter. Så har Start overrasket i noen kamper og fått et veldig løft.

– Er du overrasket over at Start har snudd trenden slik de har gjort?

– Jeg ble overrasket over at de slo Odd. Jeg ble overrasket mot Glimt også. De har vært spillemessig gode lenge, men kanskje litt overrasket ja. De har hatt sin porsjon tur også, som for eksempel straffen mot Sarpsborg, sier Hansen, og påpeker samtidig at Start fikk en noe billig straffe mot seg i forrige runde.

Vegard Hansen er litt overrasket over Starts gode form den siste tiden. Foto: Tor Erik Schrøder

Gauseth kaller oppgjøret et monster av en kamp.

– Det er sesongavgjørende for begge. Tre poeng til Start så skal Strømsgodset jobbe hardt for å ta dem igjen. Tre poeng til oss så er det game on på alle mulige måter. Det kommer til å bli et nervedrama, sier Gauseth.

– Høres ut som feil fokus

I Start ler man litt av garderobepåfunnet til Mjøndalen.

– Da synes jeg det høres ut som de har hatt litt feil fokus i noen uker. Det synes jeg er veldig rart. Men det er jo en viktig kamp for begge lag, smiler Start-spiller Kasper Skaanes.

Han går etter alt å dømme inn på laget for å erstatte suspenderte Mohamed El Makrini. Etter en god opplevelse hjemme mot Bodø/Glimt, forventer løpsmaskinen seg en helt annerledes kamp.

– Helt annerledes. Det blir trøkk, dueller og prøve å ødelegge rytmen i spillet fra første sekund. Vi må brette opp ermene og ta den delen av kampen for å komme hjem med poeng, sier Skaanes.

– Det er de som har kniven på strupen. Vi må ikke vinne, selv om vi ønsker å komme oss unna kvalikplassen.

– Så presset er på dem?

– Ja, uten tvil. Vi har gode minner fra sist vi møtte dem. Da hadde vi full kontroll, sier bergenseren.

Start brukte mye tid på trening fredag til å terpe dødballer, som pleier å være viktig mot et lag som Mjøndalen. Nå ser laget fram mot en kamp med mye nerve.

– Vi synes presset rundt kampen bare er artig. Vi har spilt viktige kamper. Vi kan dra litt erfaring fra Lillestrøm-kampen. Vi føler vi er veldig klare for dette. Det er en spesiell kamp, men en artig utfordring, sier Hardarson.