Går mot Glimt-exit i sommer: Slik forklarer Tromsø-profilen valget

Sebastian Tounekti (18) legger ikke skjul på at han ønsker en overgang.

SLITER: Sebastian Tounekti er ikke fornøyd med spilletiden i Glimt og ønsker seg bort dersom det fortsetter. Her fra en trening hjemme i Tromsø i romjulen. Foto: Håkon Steinmo

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tounekti valgte på kontroversielt vis Bodø/Glimt foran TIL foran fjorårets sesong, og virket å ha tatt det rette valget da han ble kronet til seriemester i sin første sesong.

Men spilletid var det sparsomt med i Glimts eventyrlige gullsesong med kun 176 minutter på banen (to kamper fra start og syv innhopp), selv om han fikk sin første eliteseriescoring (I 4–2-tapet borte mot Molde, Glimts eneste serietap i 2020, journ.anm.).

Glimts fryktinngytende trio på topp: Jens Petter Hauge, Kasper Junker og Philip Zinckernagel, forlot alle klubben, men det har ikke ført til mer tillit for Tounekti, som kun står med tre innhopp på til sammen 11 minutter i årets sesong.

I januar sa Tounekti at han følte seg sviktet da Glimt takket nei til et bud på 5 millioner fra nederlandske Groningen.

Satt tilbake av korona

2021 skulle bli Tounektis store gjennombrudd og til tross for to samlinger med det tunisiske landslaget, har året gått mer ned- enn oppover, ifølge spilleren selv.

– Det har gått mye opp og ned i år, kanskje spesielt nedover for min del, sier Tounekti og fortsetter.

– Jeg har opplevd en del ting som går imot meg og det startet allerede tidlig på året da jeg fikk koronaen, som slo meg veldig sterkt tilbake. Jeg hadde jobbet veldig hardt hele vinteren og var klar for å ta nye steg for å spille meg inn på laget, så det var tøft, sier 18-åringen fra Tromsø.

Han var på sin første landslagssamling med Tunisia i mars og på neste samling i mai, kom en ny nedtur.

– Det var helt kaos. Jeg mistet flyet og måtte sove i Frankfurt en natt, så slapp de meg ikke på neste fly og jeg måtte bli lengre. Da jeg endelig kom ned til Tunisia på samlingen, ble jeg forkjølt, og måtte holde meg på hotellrommet noen dager. Og da jeg kom hjem fra samlingen, ble jeg syk, så det har vært tøffe tider.

Han ble kalt tilbake til Bodø tidlig fra samlingen og fikk kun med seg en av lagets tre kamper, og har fortsatt til gode å få sin offisielle A-lagsdebut for Tunisia.

Han skulle etter planen være med i troppen til lagets kamp mot Mjøndalen søndag, men i stedet ble det nytt tilbakeslag.

– Jeg var egentlig med i troppen søndag, men ble syk lørdag kveld før kampen mot Mjøndalen. Så ble jeg friskere mandag, men vi visste ikke årsaken, så Morten (Sørgård), legen vår, så på foten og fikk da konstatert at jeg hadde fått en betennelse i foten som hadde kommet fra et åpent sår i foten og spredd seg i hele kroppen. Da ble det en uke på antibiotika og holde meg helt unna fotballen, så da ble det en tur hjem til Tromsø for å besøke familien. Alt har ikke bare vært sol, alt har ikke bare vært nydelig i år, kan jeg si, sier 18-åringen.

– Står veldig høyt på lista

Bodø/Glimt-toget tuter og går videre i toppen av norsk fotball, men for fotballtalentet fra Tromsø har det kun blitt 11 minutter spilletid i 2021. Det har han ikke lagt skjul på at ikke er godt nok.

– Det er ikke veldig optimalt for min del. Jeg har ikke spilt 90-minuttere på over ett år, og det er ikke til å legge skjul på at det ikke er veldig optimalt og det har til tider vært veldig tøft. Jeg har jobbet mye med meg selv, mentalt, og som alle spillere ønsker du å spille, det er det som er målet. Når du ikke får spille, blir det jo tøft.

Nå kan det ifølge Tounekti gå mot en overgang i sommervinduet, enten permanent eller på lån.

– Jeg har vært åpen og ærlig med Bodø og sagt at om jeg skal utvikle meg i den retningen jeg vil og vet jeg kan, så står det veldig høyt på lista mi å spille kamper. Om jeg ikke får det i Glimt, er jeg klar til å se på andre løsninger. Om det blir lån eller overgang, får man bare se. Jeg er i hvert fall veldig klar på at jeg skal jobbe steinhardt for å komme sterkt tilbake, og det viktigste nå blir å få spilt ordentlige kamper og få den «godfeelingen» tilbake.

– Har du diskutert en overgang?

– Klubben har hatt samtaler med agenten min, Imad (El Hammichi), for ikke så lenge siden. De er ganske enig i at jeg behøver spilletid og de har alltid vært på det at utviklingen min er det viktigste. Jeg tror hvis det er snakk om enten lån eller overgang, så blir Glimt å forstå det 100 prosent. Det er sårt nødvendig for utviklingen min å få spille kamper fremover for å ta nye steg. Det blir det viktigste for min del.

– Er TIL aktuelt?

– Jeg vet der klubber både utenlands og innlands som har meldt sin interesse, men ønsker ikke gå inn på navn, så det er alltids gøy, at det er stor interesse. Jeg holder alt åpent egentlig. Tromsø har sett bra ut. Det er artig lag som spiller artig fotball. Jeg kjenner Gaute (Helstrup) godt, og jeg holder som sagt alt åpent. Det viktigste er spilletid.

Noen retur til TUIL som han kom fra er imidlertid ikke aktuelt.

– Dersom det skulle være noe i Tromsø, så vil det være TIL som er aktuelt. Men det får vi ta som det kommer. Jeg har jo trygge rammer i Tromsø med familie, venner og alt mulig, så det er absolutt ingen dum idé. Jeg vet de har en fin stall der oppe i Tromsø og en bra startellever, så det vil bli tøft uansett, men det vil det være uansett hvor jeg drar. Ingenting kommer gratis.

Kontrakt ut 2022

Tounekti har nå spilt 187 minutter eliteseriefotball siden han kom til Glimt foran fjorårets sesong. Kontrakten med fjorårets seriemester går ut 2022.

– Fokuset nå er på spilletid og utvikle meg som fotballspiller, så får vi se når den tid nærmer seg om jeg forlenger eller noe annet skjer. Det får vi bare ta som det kommer.

– Glimt takket nei til et bud på 5 millioner for deg i januar. Verdien har vel ikke økt siden da?

– Det er nok sant. Men jeg er under kontrakt og spiller i Bodø/Glimt, så til syvende og sist er det de som bestemmer om det blir en overgang eller ikke. Vi skal ta en ny vurdering nå i sommer. Det vi snakket om i vinter var at om det ikke ble mye spilletid i starte, skulle vi se hvor man ligger an i løypa. Det er ikke veldig optimalt for min del å sitte på benk. Det er viktig for en ung spiller som meg å få minutter, kjenne på det, for å ta nye steg. Det er et sårt behov. Jeg tror det skal gå veldig greit for meg å spille meg inn på et elitelag.

Det siste halve året har vært tøft for angrepsspilleren fra Tromsø som fyller 19 neste måned, så trolig går det mot en overgang på lån eller permanent i sommer.

– Bodø er en fin by, men det har vært tøft, det har det. Spesielt det siste halve året her. Man er mye alene og får ikke gjort så veldig mye annet enn å dra på trening. Når man heller ikke spiller kamper, blir dagene ganske kjedelige. Som alle unge spillere som ikke bor hjemme og ikke slår igjennom, så er det tøft i perioder.

– Tror du det blir Norge eller utlandet hvis du går i sommer?

– Jeg holder alt åpent. Om jeg tar steget ut i Europa, så gjør jeg det fordi jeg vet jeg er klar for det. Jeg hadde ikke gjort det om jeg følte jeg ikke var klar for det. Så om det blir utlandet eller Norge, får man bare ta litt på sparken, sier Bodø/Glimt-spilleren fra Tromsø.

– Håper han tar steg

Sportssjef i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan, henviser videre til klubbens team manager, Håvard Sakariassen, for kommentar om Tounektis fremtid.

– Det er han som styrer logistikken ut.

Samtidig gir Bjørkan en kort kommentar om spillerens trøblete halvår.

– Seb har vært mye plaget med sykdom og skader i oppkjøringen. Vårsesongen ble verken som han eller vi har håpet, men kommentarer utover det, kan du ta med Håvard, sier Bjørkan.

Team manager, Håvard Sakariassen, er også sparsom med kommentarer om spillerens fremtid på Aspmyra.

– Jeg har ikke noe spesielt å komme med i sakens anledning, sier Sakariassen innledningsvei om Tounekti kan være på vei bort i sommer.

– På generelt grunnlag kan jeg si at han er Glimt-spiller under kontrakt med oss, i en tøff konkurransesituasjon på laget. Vi håper jo han tar de stegene som skal til for å spille her. Så er det nå en situasjon der vi i likhet med alle spillerne våre, hele tiden vurderer hva som er det riktige å gjøre, sier Sakariassen.

– Kan han være på vei på lån eller ut i sommer?

– Så langt har vi egentlig ikke i komme. Vi vurderer situasjonen til alle spillerne våre til enhver tid, så får fremtiden vise hva som skjer.

– Har det vært henvendelser?

– Det er også en del av den logistikken vi egentlig ikke snakker om, på generelt grunnlag.

– Skjønner du at Sebastian ikke er fornøyd med spilletiden?

– Det er alltid slik at det er en tøff konkurranse for å spille på Bodø/Glimt. Treneren tar ut det laget han mener er best til enhver tid. Det må man bare respektere.

På spørsmål om Tounektis lovnad om å få dra ut, dersom det blir lite spilletid i vårsesongen, svarer Sakariassen følgende.

– Det er egentlig prosesser vi hele tiden ser på, som er likt for Sebastian som alle andre spillere. Vi gjør det som er best for klubben og spillerne.

– Ting snur fort i fotballen. Det er også en lærdom i det her, legger han til.

iTromsø har forsøkt, men ikke lykkes å komme i kontakt med spillerens agent Imad El Hammichi.