Sesongen avlyses for breddefotballen

Seriespillet i breddefotballen er avlyst.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Det melder Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Det er rett og slett ikke lenger praktisk mulig å gjennomføre sesongen over hele landet, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Han kaller det «en trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretser og ikke minst alle klubber og spillere som er berørt og har hatt et håp om seriespill i 2020». Av pressemeldingen går det frem at sesongen avlyses fordi regjeringen ikke har åpnet for normal kontakttrening.

