Ingen over, ingen ved siden. Nå er Haaland alene på toppen.

OM FOTBALL: Om folk var i tvil: Erling Braut Haaland (20) er ikke bare i verdenstoppen. Han er helt på toppen.

Slik feiret Erling Braut Haaland sitt tredje av fire mål mot Hertha Berlin lørdag kveld. Foto: ANNEGRET HILSE, REUTERS

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kort om saken

Erling Braut Haaland ble lørdag kåret til Europas beste unge spiller i 2020 av den italienske avisen Tuttosport.

I 2020 har han scoret 37 mål på 35 kamper.

Tirsdag kveld spiller Haalands Borussia Dortmund mot belgiske Brügge i Champions League.

Når Borussia Dortmunds norske spissfenomen tirsdag kveld møter Brügge i Champions League, er det store sjanser for at det blir flere mål.

Etter fire fulltreffere på Olympiastadion i Berlin lørdag kveld, er nemlig 20-åringen den angrepsspilleren på det øverste nivået som har scoret hyppigst i kalenderåret 2020.

Aftenposten har gått gjennom hvert mål til de største angrepsstjernene i den fem store europeiske ligaene fra 1. januar til og med 22. november.

Glem Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé og Neymar. Erling Braut Haaland er den mest effektive av dem alle (se egen fakta).

Fra jærbuen debuterte med tre scoringer for Borussia Dortmund 18. januar, har han øst inn mål.

20-åringen har spilt 35 kamper for klubblag og landslag i alle turneringer. 37 mål gir et snitt på 1,06 i hver kamp.

Det er hårfint bedre enn Bayern Münchens Robert Lewandowski, av mange regnet som verdens beste og mest komplette spiss.

Bare se her:

Her er antall kamper, mål og målsnitt for de største stjernene i de fem største ligaene (England, Tyskland, Spania, Italia og Frankrike) i kalenderåret 2020. Offisielle kamper i alle turneringer for klubb og landslag er tatt med.

1: Erling Braut Haaland, Borussia Dortmund: 35 kamper – 37 mål. Snitt: 1,06

2: Robert Lewandowski, Bayern München: 38 kamper – 40 mål. Snitt: 1,05

3: Cristiano Ronaldo, Juventus: 37 kamper – 36 mål. Snitt: 0,97

4: Romelu Lukaku, Inter: 43 kamper – 35 mål. Snitt: 0,81

5: Ciro Immobile, Juventus: 33 kamper – 25 mål. Snitt: 0,76

6: Kylian Mbappé, PSG: 32 kamper – 24 mål. Snitt: 0,75

7: Zlatan Ibrahimovic, Milan: 30 kamper – 22 mål. Snitt: 0,73

8: Harry Kane, Tottenham: 31 kamper – 20 mål. Snitt: 0,65

9: Neymar, PSG: 24 kamper – 15 mål. Snitt: 0,63

10: Luis Suárez, Atlético Madrid: 27 kamper – 17 mål. Snitt: 0,63

Fakta De 20 mest effektive i Europa Her er antall kamper, mål og målsnitt for de største stjernene i de fem største ligaene (England, Tyskland, Spania, Italia og Frankrike) i kalenderåret 2020. Offisielle kamper i alle turneringer for klubb og landslag er tatt med. 1: Erling Braut Haaland, Borussia Dortmund: 35 kamper – 37 mål. Snitt: 1,06 2: Robert Lewandowski, Bayern München: 38 kamper – 40 mål. Snitt: 1,05 3: Cristiano Ronaldo, Juventus: 37 kamper – 36 mål. Snitt: 0,97 4: Romelu Lukaku, Inter: 43 kamper – 35 mål. Snitt: 0,81 5: Ciro Immobile, Juventus: 33 kamper – 25 mål. Snitt: 0,76 6: Kylian Mbappé, PSG: 32 kamper – 24 mål. Snitt: 0,75 7: Zlatan Ibrahimovic, Milan: 30 kamper – 22 mål. Snitt: 0,73 8: Harry Kane, Tottenham: 31 kamper – 20 mål. Snitt: 0,65 9: Neymar, PSG: 24 kamper – 15 mål. Snitt: 0,63 10: Luis Suárez, Atlético Madrid: 27 kamper – 17 mål. Snitt: 0,63 11: Timo Werner, Chelsea: 39 kamper – 23 mål. Snitt: 0,59 11: Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal: 32 kamper – 19 mål. Snitt: 0,59 13: Mohamed Salah, Liverpool: 35 kamper – 20 mål. Snitt: 0,57 13: Dominic Calvert-Lewin, Everton: 35 kamper – 20 mål. Snitt: 0,57 13: Danny Ings, Southampton: 30 kamper – 17 mål. Snitt: 0,57 16: Son Heung-min, Tottenham: 34 kamper - 19 mål. Snitt: 0,56 17: Lionel Messi, Barcelona: 42 kamper – 23 mål. Snitt: 0,55 18: Jamie Vardy, Leicester: 28 kamper – 15 mål. Snitt: 0,54 19: Karim Benzema, Real Madrid: 36 kamper – 17 mål. Snitt: 0,47 20: Andrea Belotti, Torino: 35 kamper – 16 mål. Snitt: 0,46 Aftenposten har brukt nettstedet Soccerassociation som grunnlag for utregningen Les mer ↓

Lengste «måltørke»: Tre kamper

Andre ting vi kan lese av tallene:

Haalands lengste måltørke er på tre kamper i månedsskiftet februar-mars. Lewandowski har hatt to perioder over tre kamper uten mål.

Tre ganger har Haaland scoret tre mål eller flere. Lewandowski har gjort akkurat det samme, mens årets tredje mest effektive – Cristiano Ronaldo – har scoret mer enn to ganger kun én gang.

Kun ett av Haalands 37 målene er kommet på straffespark. Til sammenligning har Messi 9 av 23, Lewandowski 7 av 40 og Cristiano Ronaldo 13 av 36 ganger på straffe.

Haaland topper også den statistikken, flest mål i åpent spill.

Med sånne tall er det ganske forståelig at den italienske avisen Tuttosport i lørdagens avis kåret Haaland til «Golden Boy», årets unge spiller i verden.

Les også

Haaland-pris: – En gigantisk overraskelse Erling Braut Haaland vant den gjeve «Golden boy»-prisen, og er kåret til Europas beste unge spiller i 2020. 21. november 2020

Slik scoret Erling Braut Haaland sitt fjerde mål lørdag kveld. Foto: ANNEGRET HILSE, REUTERS

Stabil i 11 måneder

Så kan vi spørre når det skal stoppe opp for fenomenet fra Rogaland?

Han er ung og vil garantert oppleve tyngre perioder. Det er mange eksempler på unggutter som har scoret mye på kort tid, så har bommene og nedturene kommet.

Men det er ingenting som tyder på at det skal skje med det første for Borussia Dortmund-spissen.

Det er bemerkelsesverdig hvor stabil han er. Stabilitet er gjerne noe som kommer med rutine. En verdensklassespiss når ofte toppen i 27–29-årsalderen.

Men Haaland er allerede der. Når du scorer over ett mål i snitt i hver kamp fordelt på 11 måneder, er konklusjonen ganske grei: Han er stabil med to streker under det svaret.

Du kan heller ikke bruke mot Haaland at han er ung og ukjent, at han dermed slipper til lettere.

Haaland er ingen overraskelse for Europas beste midtstoppere lenger. Alle vet hvem han er. Nordmannen er gjennomanalysert etter at han slo gjennom på den øverste scenen med åtte mål i Champions League for Red Bull Salzburg for ett år siden.

Les også

– Erling er ufattelig Erling Braut Haaland senket Hertha Berlin med fire mål. Det var så vilt at selv motstanderen hyllet «maskinen» etter… 22. november 2020

Robert Lewandowski er regnet som verdens beste spiss. Her jubler han over mål i seieren mot Borussia Dortmund tidligere i november, men i effektivitet i 2020 er Haaland hårfint bedre. Foto: LEON KUEGELER, REUTERS

Et «mentalt monster»

De siste 11 månedene viser også hvilken enorm mental styrke nordmannen har. Haaland lot seg ikke prege av å være isolert mens hele fotballverden var stengt under starten av koronapandemien. Han scoret med én gang spillet startet opp igjen.

Etter syv trøblete dager med fotballandslaget, deriblant to avlyste kamper og bråk rundt karantenebestemmelsen, svarte han på direkten med fire mål borte mot Hertha Berlin på Olympiastadion lørdag kveld.

Da er du sterk i hodet.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har gjentatt at hans spillere er «mentality monsters». Haaland faller definitivt under samme kategori, han er et mentalt monster.

Alle superlativer er brukt opp. Det er vanskelig å finne ord for å beskrive spissen. Vi kan bare fantasere om hvordan historien om fotballspilleren Erling Braut Haaland vil ende.

Ingenting er gitt i idrett. En skade kan ødelegge alt. Det er heller ikke sikkert alt klaffer dersom han går til en enda større klubb.

Men grunnlaget er i hvert fall eventyrlig.

Nå skal 20-åringen jage nye scoringer i Champions League. Han er allerede oppe i 14 på 11 kamper i verdens gjeveste klubbturnering.

Vi minner om at snart 16 år eldre Cristiano Ronaldo er tidenes mestscorende i samme turnering med 130 på 170 kamper.

Det kan jo være et langsiktig og fryktelig hårete mål å strekke seg etter. For alt handler om mål for Haaland.