Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Etter flere dager med massivt trykk mot klubben og spesielt krav om at styreleder i Viking Fotball AS Thor Steinar Sandvik trekker seg, kalte Viking inn til pressekonferanse på stadionet i Jåttåvågen tirsdag ettermiddag klokken 17.00.

Aftenbladet sendte pressekonferansen direkte.

Dette har skjedd i saken til nå:

Torsdag 26. november: Aftenbladet kommer ut med nyheten om at Viking-trener Bjarne Berntsen er ferdig i klubben etter sesongen. Han hadde opprinnelig avtale ut neste år, men det skar seg i forhandlingene om at han skulle over i en rolle som sportssjef etter nyttår. AS-styret forklarer det med at timingen er god. Aftenbladet skriver også at assistentene Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen skal overta. Bjarne Berntsen sier han er skuffet over ikke å ha kommet til enighet om være sportssjef i et par år. Samtidig uttrykker flere av aksjonærene støtte til Berntsen. Byen koker av misnøye.

Fredag 27. november: AS-styrelederen forklarer seg om avgjørelsen i Aftenbladets podkast. Det samme gjør Bjarne Berntsen.

Lørdag 28. november: Viking feier over Start og vinner 4-1. Under kampen får Berntsen unison støtte fra tribunen, AS-styrelederen får passet påskrevet. Spillerne sier de vant for Berntsen.

Søndag 29. november: Aftenbladets sportsleder skriver «Dette går ikke, Viking. Berntsen kan ikke få en slik avskjed».

Mandag 30. november: Vikings styreleder møter aksjonærene og sier at han ikke har noen planer om å trekke seg. Aftenbladet avslører at Viking har brutt idrettens regelverk i forhandlingene med Berntsen. AS har ikke lov å forhandle om ansettelser i Viking FK.

Tirsdag 1. desember: Vikings FK-styreleder Rune Bertelsen erkjenner at de har gjort feil, og at de som arbeidsgiver burde grepet inn i forhandlingene mellom AS og Bjarne Berntsen. NFF varsler at de vil se på hvordan Viking har behandlet denne saken.