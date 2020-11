Møller Dæhli blir kaptein for nødlandslaget: – Drøm som går i oppfyllelse

WIEN/OSLO (VG) Mats Møller Dæhli (25) er den klart mest rutinerte spilleren som er tatt ut i troppen til nødlandslaget. Nå er det klart at han blir Norges kaptein i kampen mot Østerrike.

KAPTEIN: Mats Møller Dæhli blir Norges kaptein i kampen mot Østerrike. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

Møller Dæhli har spilt 23 kamper for det norske landslaget tidligere, men har ikke spilt for landslaget siden november i fjor.

25-åringen fikk debuten sin for landslaget allerede som 18-åring, og har i løpet av karrieren spilt for Molde, Cardiff, Freiburg, St Pauli og hans nåværende klubb Genk. Møller Dæhli var også innom akademiet til Manchester United.

– Det er en rar situasjon. Jeg er stolt av hvordan gruppen har respondert og hvordan alle har kastet seg rundt. Når Norge ringer, stiller vi opp. Nå sitter vi her. Vi er en fin gjeng. Vi har hatt ett møte som vi har brukt godt. Vi skal gjøre absolutt alt vi kan for å prestere i morgen, sier Møller Dæhli til VG.

– Forberedelsene er ikke optimale, men på en annen side er det også helt perfekt. Vi finner sammen og vi skal gå ut og gi alt for Norge. Det er gøy. Så er det hyggelig å registrere at mange synes det er gøy å følge med på. Vi skal prøve å vise dem noe, sier Møller Dæhli.

– Jeg liker nødlandslaget. Jeg synes det er et bra navn. Med tanke på det å være kaptein, skulle jeg ønske at Stefan satt her. Jeg vet hvor hardt spillergruppen har jobbet over flere år for å bygge opp noe på landslaget. De ble veldig lei seg, og det er synd at de ikke er her. Men det er stort. En drøm som går i oppfyllelse, og noe jeg skal prøve å nyte, sier han til VG.

– Mats er en veldig erfaren mann i denne gruppen. Han er veldig erfaren tross sin unge alder, sier fungerende landslagstrener Leif Gunnar Smerud på tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg synes det er veldig synd at Lars (Lagerbäck) ikke er den som sitter her. Laget hadde forberedt seg veldig godt. Det var en trist situasjon som oppstod, og som gjør at de ikke er her nå, sier Smerud videre om den nåværende situasjonen.

Spurt om hvem som er favoritter, er både Smerud og Møller Dæhli klare i sitt svar.

– Østerrike. Det sier seg egentlig selv. De har et solid, sterkt mannskap med stor erfaring. De spiller på hjemmebane og har hatt gode forberedelser. De møter en norsk gjeng som er sulten, så får vi prøve å utnytte det, sier Smerud.

– Østerrike er helt klart favoritter, men hvis du ser på troppen vår, så synes jeg vi også har en del spennende spillere. Hvis vi bruker de riktig og finner en gnist, så kan alt skje, sier Møller Dæhli.

Det norske laget skal ut på trening like etter pressekonferansen.

– Den får veldig stor betydning. Det blir riktig fysisk å få karantene og reisen ut av kroppen, og ikke minst få kjent litt på ball. Det er ikke mye man får gjort, men en slik økt er viktig, så det var fint å rekke den, sier Smerud.