Mesterlige Mbappé scoret hat trick da PSG ydmyket Messi og Barcelona

(Barcelona - Paris Saint-Germain 1–4) PSG regelrett ydmyket Lionel Messi og kompani da de sørget for at Barcelona-krisen nådde hittil uante høyder. Størst av alle var Kylian Mbappé (22).

– Jeg har alltid lyst til å vise meg fra min beste side. Jeg har ikke alltid lykkes med det, men jeg kommer aldri i livet til å gjemme meg, sier Mbappé til RMC.

22-åringen viste at et tronskifte muligens er på vei i internasjonal fotball.

Først da han utlignet etter en drøy halvtime med en kanon i nett-taket, etter at Marco Verratti hadde flikket franskmannen nydelig gjennom.

Så da han utnyttet Gerard Piqués svake klarering og fullbyrdet snuoperasjonen med en kontant avslutning i andre omgang. Den unge verdensmesteren var rett og slett uhåndterlig for det tafatte katalanerforsvaret og han kontret inn en vidunderlig scoring ved å skru ballen i krysset like før slutt.

Han scoret hat trick, men kunne nesten hatt et dusin. Etter kampen måtte han svare om sin fremtid:

– Det hadde vært dumt å avgjøre fremtiden min basert på én kamp. Sannheten er at det handler om å tenke langsiktig. Jeg har alltid sagt at jeg er fornøyd her, og denne kampen gjør meg enda lykkeligere, sier franskmannen.

Messi-krise

Moise Kean tok også sin del av ansvaret og stanget inn et hjørnespark da Clement Lenglet sov fullstendig i markeringen. PSG vant 4–1 og det uten Neymar og Ángel di María.

– Vi må bare nyte Kylian, fordi PSG har en spiller som kommer til å være på samme nivå som Messi og Ronaldo. Jeg er glad for ham, han er blitt mye kritisert, sier Barcelona-spiller Antoine Griezmann til RMC.

Ydmykelsen kunne knapt kommet på et verre tidspunkt for hjemmelaget, regenten Lionel Messi må overtales til å bli og denne sesongen har ført fram få gode argumenter til Barcelonas forsvar.

De er åtte poeng bak Atlético Madrid i ligaen og har et halvt bein ute av den spanske cupen. Dermed må Barcelona hente opp nok en snuoperasjon av de sjeldne om ikke sesongen skal ende troféløs.

– Vi må innrømme at PSG var bedre. De viste, spesielt i andre omgang, at de har et mer komplett lag enn oss. Vi må akseptere det og fortsette å forbedre oss, sier Koeman til rettighetshaver.

Joan Laporta er blant kandidatene til det kommende presidentvalget i klubben, og kan få jobben med å overtale argentineren til å bli.

– Messi vil vinne med Barcelona. Jeg skal gjøre det beste for å beholde ham, det er noen klubber som er interesserte i å hente ham ... men Leo vil vinne titler, ikke bare tjene penger, sier Laporta til Sky Italia.

Få trenger imidlertid å bli minnet på at Barcelona snudde 0–4 til 6–5 sammenlagt mot nettopp PSG etter en snuoperasjon for historiebøkene på kvinnedagen for fire år siden.

STOP EN HAL: Gerard Piqué virker å være litt tidlig ute med sitt ønske om å bytte drakt med Kylian Mbappé. Franskmannen scoret til slutt tre mål. Men alt var ikke mørkt for Barcelona - 4–1 er halvparten så stort tap som forrige utslagskamp i CL, da de tapte 8–2 for Bayern München. Foto: LLUIS GENE / AFP

Verratti-magi

Men katalanerne tok ledelsen.

Frenkie de Jong så ut til å få et aldri så lite fantomstraffespark like før halvtimen, da han gikk i bakken i løpsduell med Presnel Kimpembe og Layvin Kursawa. Til slutt fant TV-produsentene en vinkel som beviste at Kursawa var bortpå de Jong med foten, og at Björn Kuipers hadde fattet den rette avgjørelsen.

Messi banket ballen utagbart i krysset, men lot på ingen måte følelsene ta overhånd i feiringen.

Da våknet omsider gjestene og på franskmennenes første sjanse banket Kylian Mbappé ballen i nett-taket.

Plutselig innså Mauricio Pochettinos menn at Barcelona ikke var usårlige og skapte flere gode sjanser på kort tid, men Marc-André ter Stegen i Barcelona-buret nøytraliserte forsøkene.

Gerard Piqué var tydelig rusten i sin første kamp siden november, Clement Lenglet ble fullstendig grunnlurt av Mbappé ved flere anledninger og Sergiño Dest var slettes ikke best i forsvaret av sin høyrekant.

SE QUEDA: Lionel Messi har flørtet med en Barcelona-exit over lengre tid og fikk ikke færre argumenter i Barcelonas svake hjemmekamp mot PSG. Foto: Joan Monfort / AP

Gueye-grep

Idrissa Gueye flørtet med sitt andre gule kort gjennom flere taklinger i første omgang, men herr Pochettino så den tidsinnstilte bomben og tok senegaleseren av ved pause – og gjorde dermed det Ole Gunnar Solskjær ikke valgte da Manchester United møtte PSG i høst og Fred ble utvist.

PSG var rett og slett best på det aller, aller meste og spilte fotball med samme DNA-kode vi er vant med å se Barcelona i.

Nå er Barcelona nødt til å levere nok en «remontada» om de skal videre i Champions League.

