Dortmund-sjef foran målmaskin-duellen: – Erling er nesten besatt av suksess

Dortmund-direktør Michael Zorc beskriver Erling Braut Haaland som viktig, men synes ikke det er rettferdig å sammenligne ham med Robert Lewandowski riktig ennå.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Erling Braut Haalands vinnervilje har imponert Dortmund-direktør Michael Zorc. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

NTB

Lørdag møtes to av 1. Bundesligas målkonger i storkamp i Borussia Dortmunds storstue. Haaland har åpnet sesongen solid med fem mål på like mange kamper, men det er bare halvparten så mange som Bayern Münchens målmaskin Lewandowski.

Også polakken har spilt fem seriekamper, og på dem har han scoret ti ganger. I mesterligaen har han to nettkjenninger, mot Haalands fire.

Superduellen ble naturlig nok et tema på fredagens pressekonferanse med Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc og hovedtrener Lucien Favre.

Zorc uttalte at det får være opp til journalister og eksperter å sammenligne de to spissene.

– Ufattelig vilje

– De er forskjellige spillertyper, men begge scorer mengder av mål. Med tanke på aldersforskjellen synes jeg ikke man skal sammenligne dem, sa han.

– Erling er nesten besatt av suksess. Og hans ufattelige vilje er veldig bra for oss, la Zorc til.

Det hører med til historien at Lewandowski (32) slo gjennom i Dortmund for et tiår siden, og at han scoret 103 mål på 187 kamper for klubben.

Haaland (20) sees av mange som «den nye Lewandowski» i Dortmund, og han har startet karrieren i den tyske klubben fenomenalt. 26 mål på 28 kamper er det blitt for Haaland i gult, et målsnitt på 0,93 per kamp.

Bayern og Dortmund deler tabelltoppen i Bundesliga før lørdagens kamp. Begge lag har 15 poeng etter seks kamper.