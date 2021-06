Nei, voksne får ikke trene med kontakt i Kristiansand

Kristiansand forblir på gjenåpningstrinn 2 når resten av landet går inn i trinn tre søndag. Derfor blir det ingen kontakttreninger for breddeidretten i byen. Andre kommuner i Agder får derimot trene med kontakt.

Torbjørn Urfjell forklarer at Kristiansand-klubber må vente med å trene med kontakt. Foto: Arkiv/Torgeir Eikeland

KRISTIANSAND: I denne saken skrev Fædrelandsvennen at klubbene på Sørlandet er storfornøyde over at breddeidretten kan trene som normalt igjen, etter statsministerens pressekonferanse fredag ettermiddag.

Men selv om klubbene i Kristiansand jublet i vår artikkel, så var det dessverre på feil grunnlag. De må vente med kontakttreninger.

Det bekrefter Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune.

– Kristiansand ligger ett trinn bak resten av landet i gjenåpningsplanen. I dag hadde vi 17 nye tilfeller. Min jobb er dessverre å helle kaldt vann i årene her, sier Urfjell til Fædrelandsvennen.

Minst ei uke til

Forskriften som «stiller krav» om å holde minst én meters avstand under treninger gjelder til og med fredag 25. juni.

Dagen før skal formannskapet ta stilling til om man kan innføre ytterligere lettelser i Kristiansand eller ei.

Ber folk holde ut

Urfjell mener kristiansandere ikke er gode nok på smittevern. I en artikkel publisert på kommunens hjemmeside sier han at mange bløffer om at de bor i samme husstand når de er ute på byen.

– Nå har vi et veldig behov for at folk holder ut og følger smittevernreglene, avslutter Urfjell.

Får trene med kontakt andre steder

I saken jublet Vindbjart-spiller Christian Follerås for å kunne trene med kontakt til uka.

Siden Vennesla droppet lokal forskrift torsdag så kan han og Vindbjart trene med kontakt fra og med søndag. Det samme kan alle breddeklubber i andre sørlandskommuner som ikke har lokal forskrift.