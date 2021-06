Start legger om forma­sjonen: – Det har vært ganske mise­rabelt å se på oss i perioder

Start tar grep før klubben går inn i sin mest hektiske periode i årets sesong. Nå tyder alt på at det blir formasjonsendring og tre midtstoppere mot Åsane lørdag.

Start-kaptein Kristoffer Tønnessen er glad for at det går mot formasjonsomlegging. – Jeg er enig i at noe måtte gjøres, sier han. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSAND: – Vi har presentert dette til spillergruppa og gått grundig gjennom det. De synes dette virker fornuftig, sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen.

Han vil ikke fastslå at laget hans kommer i en ny formasjon mot Åsane lørdag, men alt tyder på at Start legger om formasjonen og spiller med tre midtstoppere etter en innledning på sesongen som har vært ok poengmessig, men svak spillemessig. Etter Ranheim-kampen er laget drillet i en ny 3–4–3-formasjon inn mot det som blir en hektisk kampperiode. Mellom 12.juni og 21.juli skal Start spille ni seriekamper.

– Vi gjør dette først og fremst for å gi oss selv flere muligheter offensivt, med de typene vi har. Det er det vi ser etter, spillere i posisjoner de er komfortable med og trygge på, sier Hardarson, som sier at hovedgrunnen til at han trolig legger om handler om svakt pasningsspill i de første kampene.

Tydelig kaptein

– Vi har manglet tryggheten med ball i eget lag. Vi har ikke vært gode nok der. Vi har hatt nivåheving på innsats og trøkk etter Jerv-kampen, men nå må vi finne tryggheten i eget spill, sier Hardarson.

Start-trener Joey Hardarson. Foto: Tor Erik Schrøder

Kaptein Kristoffer Tønnessen er tydelig på at han ikke er fornøyd med grunnspillet til Start så langt denne sesongen. Han ser alle Start-kampene om igjen etter kampslutt.

– Totalt sett er jeg ganske negativ til måten vi har spilt på når jeg har sett kampene i etterkant. Det har faktisk vært ganske miserabelt å se på oss i perioder.

– Så endringen har blitt godt mottatt?

– Jeg er helt enig i at noe måtte endres. Det har ikke vært bra nok så langt i sesongen. Alle virker veldig positive til dette. Jeg liker det, fordi jeg er en spiller som liker å ha ballen i laget, sier Grimstad-mannen og legger til:

– Det har sett lovende ut på trening, så gjelder det å få frem brystkassen i kamp og tørre å gjøre det vi øver på i kamp også.

Han spiller trolig som en av to sentrale midtbanespillere mot Åsane lørdag. Henrik Robstad ser ut til å bli venstre vingback.

Tror flere får utnyttet styrkene sine

– For min del er dette bare positivt, og jeg føler jeg kommer mer til rette i den posisjonen, litt høyere i banen, sier Robstad.

Han er helt enig med Tønnessen i at Start har vært for dårlige med ball i laget i 2021.

– Etter Jerv-kampen klarte vi å ta tak i kriging, innsats og dueller og den biten. Vi har fått ok resultater på det, men vi er ikke fornøyde med måten vi har fremstått på. Noe sånt kan forhåpentligvis trigge noe. Prinsippene blir de samme, og vi kaster ikke alt vi har gjort. Men av og til kan det være lurt i å mikse opp litt for å løse opp i noe, sier Robstad.

– Hva kan en omlegging gi dere?

– Vi får flere offensive spillpunkter, og enkeltspillere i enda bedre posisjoner, der de kan få utnyttet styrkene sine, sier 30-åringen.

Hardarson har drillet følgende ellever på trening denne uken:

Jonas Deumeland – Joackim Jørgensen, Vegard Bergan, Peter Reinhardsen – Sander Sjøkvist, Eirik Schulze, Kristoffer Tønnessen, Henrik Robstad – Sebastian Buch, Martin Ramsland, Eman Markovic.

PS! Mikael Ugland har ikke trent på grunn av ankelskaden han pådro seg på trening mandag i forrige uke, mens Mohamed El Makrini har vært koronasmittet og er foreløpig ikke tilgjengelig for spill.