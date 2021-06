- Vi kan ikke fortsette å spille sånn. Da må de se etter ny trener uansett

Etter ni serierunder har Rosenborg dårligere poengfangst enn i 2020. Sesongen som endte uten pallplass for første gang på åtte år.

Åge Hareide er lite imponert etter hjemmetapet for Sarpsborg. Foto: Mariann Dybdahl / Schibsted

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

ROSENBORG – SARPSBORG 0-1:

Da RBK slo Sandefjord 2-1 i den 9. serierunden i 2020, økte laget poengfangsten til 15. Etter en sesongstart godt under pari til Rosenborg å være.

Nå står det enda verre til.

For etter 0-1 mot Sarpsborg søndag kveld, står RBK – på sine ni kamper – med fire seire, to uavgjorte og tre tap. Det gir 14 poeng. Og allerede en seks poeng stor luke opp til Molde.

- Hva sier det om hvordan det har blitt?

- Det er lett å regne på antall poeng og kamper når det ikke fungerer, og vi ikke vinner kamper, sier Åge Hareide til Adresseavisen.

RBKs styreleder Ivar Koteng har forlengst gitt beskjed om at Rosenborg ønsker å forlenge med Hareide, som har kontrakt ut sesongen.

Tidligere denne uken uttrykte han at han egentlig har bestemt seg for å si ja til å ta et år til på Lerkendal.

Les også Hareide om ny RBK-kontrakt: - Jeg har egentlig bestemt meg

- Når resultatene går imot. Endrer det hodet ditt med tanke på forlengelse av kontrakt?

- Jeg tror ikke vi skal blande sammen den biten der når det kommer til det vi gjør på banen. Men vi kan ikke fortsette å spille på den måten her, altså. Det går ikke. Da tror jeg de må se etter ny trener uansett, svarer Åge Hareide.

Som er nådeløs etter Rosenborgs forestilling hjemme mot Sarpsborg.

- Det var elendig. Det er bare ett ord som trengs for å oppsummere det. Det var ikke bra, sier han.

Saken oppdateres.