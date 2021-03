Eckhoff kan bli tidenes beste norske: – Sliter med å forstå det

Superformen til Tiril Eckhoff (30) fortsetter. Nå ligger hun an til å kunne bli tidenes mestvinnende norske skiskytter på kvinnesiden. Rekordholder Tora Berger (39) unner Eckhoff suksessen.

SUVEREN: Tiril Eckhoff med medaljene hun tok under VM i Pokljuka. Foto: ANTONIO BAT/EPA

– Det eneste problemet er at jeg sover veldig dårlig etter jeg har gjort det bra, så i dag har jeg brukt dagen på å sove, sier Tiril Eckhoff til VG på telefon fra Tsjekkia og ler.

I Pokljuka ble hun VM-dronning og den fantastiske sesongen fortsatte denne helgen med seier på både sprint og jaktstart i Nove Mesto.

– Jeg må klype meg litt i armen, for jeg vet at dette ikke er noen selvfølge. Jeg har hatt noen år hvor jeg har vunnet kanskje ett renn per sesong – nå har jeg tidoblet det denne sesongen. Så det er jo ekstremt stor forskjell. Jeg sliter med å forstå det helt, forteller hun og legger til:

– Tenk at for Therese Johaug er dette helt normalt!

Som regel kommer Eckhoff-seirene når denne detaljen er med:

Med suksessen i helgen gikk hun forbi Liv Grete Skjelbreid i antall seirer – hun har 22 og Eckhoff har nå 23. Bare Tora Berger har flere med sine 28, og om formen fortsetter ligger 30-åringen an til å kunne bli tidenes mestvinnende norske skiskytter på kvinnesiden.

– Det er veldig kult. Jeg har vokst opp med skiskyting med en 11 år eldre bror som jeg har sett på TV. Han konkurrerte sammen med Ole Einar Bjørndalen og Liv Grete, og det er litt spesielt at jeg får lov til å oppleve dette nå, forteller verdenscuplederen.

– Har du planer om å bli tidenes beste norske skiskytter nå?

– Jeg skal prøve alt jeg kan på å bli det, men jeg tror ikke det er mulig denne sesongen fordi det er for få renn igjen. Jeg har vokst opp med Tora på lag og vil si hun har mye av æren for at jeg har blitt så god. Jeg har lært masse av henne og jeg håper jeg kanskje en dag kan bli like god, svarer Eckhoff.

Men veien til toppen har ikke bare vært rosenrød. Da Tora Berger la opp i 2014 syntes Eckhoff det var tøft å skulle følge i hennes fotspor.

– Veien har vært humpete for å si det sånn. Det har ikke vært noen selvfølge at jeg skulle klare det, spesielt med hvordan min inngang til skiskyting har vært – med at jeg på en måte måtte ta over for Tora som ga seg så tidlig. Og det var en ganske stor aldersforskjell mellom oss, forteller Eckhoff.

– Nå ser jeg at det tar lengre tid å bli god som skiskytter som jente. Jeg kunne ønske jeg så det da jeg var 24 år, legger hun til.

TOK GULL: Tiril Eckhoff sammen med Tora Berger, Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen feirer mixed stafetten under OL i Sotsji i 2014. Foto: Lise Åserud / NTB

Men de to siste sesongene har hun tatt steget helt opp og vært stabilt god over lengre tid. I fjor var hun en stående skyting unna å vinne verdenscupen sammenlagt – i år ligger hun an til å sikre seg trofeet.

Hun gir skytetrener Patrick Oberegger mye av æren.

– Det er et utrolig kjedelig svar, men jeg har rett og slett blitt bedre. Jeg har blitt en bedre skytter og det er mye takket være Patrick som har sett at jeg har et potensial, sier hun.

– Det er veldig artig at det går så bra for Tiril, jeg unner henne virkelig å ta den rekorden. Det blir fint å få henne forbi. Det gikk trått for henne noen år, men nå har det løsnet, sier Tora Berger (39).

Hun jobber som idrettslærer ved Meråker videregående skole, og er med å forme det som kan bli fremtidens skiskytterstjerner. Det er ni år mellom de to, og Berger husker godt da en ung Eckhoff kom inn på landslaget.

– Tiril var nysgjerrig og spurte veldig mye. Hun hadde lyst til å lære. Det var en jente som ville nå langt, sier 39-åringen med åtte VM-gull på samvittigheten.

Mange spørsmål gir mange svar – for mange. Berger tror erfaring og lærdom på veien har vært nøkkelen for Eckhoff.

– Hun var flink til å spørre, noen ganger for flink. Da kan det være vanskelig å sile ut det som er viktig og ikke. Det har gått kjempebra de siste årene, og nå vet hun hva som fungerer, mener Berger, som var blant dem Eckhoff rådførte seg med.

– Jeg prøvde å rette på ting, men jeg vet ikke om alt jeg sa var riktig. Jeg får håpe at det var noe erfaring jeg kunne dele med henne. Men Tiril var god i ung alder, og var på pallen allerede i Sotsji. Så har hun blitt bedre og bedre etter hvert. Det tar tid å bli stabil, avslutter den doble OL-mesteren.

PS! Fredag er det ny sprint på programmet for kvinnene i Nove Mesto na Morave i Tsjekkia. Den starter 17.30.