2018: Olympisk mester. 2019: Vraket. 2021: – Jeg tør å si at jeg har et mål om gull i VM

OBERSTDORF: Simen Hegstad Krüger gikk fra superhelt til vraket på 12 måneder. Nå er han tilbake i mesterskapsform.

Deler av laget på 30 kilometeren lørdag. Foran Simen Hegstad Krüger som har planene klare for medaljeløp. Til venstre regjerende mester Sjur Røthe, i bakgrunnen Hans Christer Holund mens trener Eirik Myhr Nossum vinker kongelig og i smittevernvennlig avstand fra balkongen på det norske løperhotellet i Oberstdorf. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Kurt B. M. Haugli Aftenposten

Martin Slottemo Lyngstad (foto)

Vi ser tre år tilbake i tid. OL i Pyeongchang. En 25-åring som debuterer i mesterskap, faller i den første motbakken på tremila. Han reiser seg og begynner den sakte kampen tilbake i løpet. En drøy time senere er han gullvinner.

Simen Hegstad Krüger var olympisk mester. Overraskende var det den gang. Ett år senere kom en ny overraskelse. Den olympiske mesteren var vraket fra tremilslaget i Seefeld-VM. Han fikk bare gå den avsluttende femmilen i det mesterskapet.

Nå er han tilbake. Tilbake på laget, tilbake i form, tilbake for å ta gull på 30 kilometer med skibytte lørdag.

– Gull er målet det. Jeg tør å si at jeg har et mål om å vinne selv om det er tøff konkurranse.

Fakta Simen Hegstad Krüger Alder: 27 (født 13. mars 1993) Fra: Oslo Klubb Lyn Ski Meritter: 2 OL-gull i Pyeongchang 2018 (30 km og stafett), 1 OL-sølv i Pyeongchang 2018 (15 km fri teknikk), 5 NM-gull. Beste og eneste plassering i et VM: 5. plass på 50 km fri teknikk i VM i Seefeld. Les mer

Seig sesongstart

Han har troen på seg selv. Men innledningen på sesongen var elendig. Nærmest litt krise for 27-åringen fra Oslo. Men reisestopp for norske langrennsløpere i desember og store deler av januar har gitt ro til å rette opp en sesong som kom skjevt ut.

– Kurven har gått bratt oppover, og jeg håper å kunne fortsette på stigende kurve inn i VM. Det flyter lettere, og jeg kjenner at det stemmer ganske bra. I verdenscupen i Falun begynte det å ligne på noe. Det skal bli bedre i VM, sa han til Aftenposten under den siste samlingen på Sjusjøen før VM.

Simen Hegstad Krüger på den siste samlingen på Sjusjøen før de reiste til VM i Oberstdorf. Foto: Geir Olsen

Han forteller at det meste handler om tålmodighet.

– Det er ikke mulig å finne opp kruttet på nytt. Noe av hemmeligheten min er å ikke gjøre noe som jeg ikke har prøvd før. Det handler om å ha kvalitet på alle økter og jobber mot et bestemt mål.

Ett av de målene er suksess på tre distanser i VM. Først tremila, så 15 kilometer fristil og til slutt tredjeetappen på det norske stafettlaget.

– Det er kanskje den 15-kilometeren jeg har tenkt mest på, men jeg mener jo at jeg har gode sjanser på 30-kilometeren også.

Golberg-vraking

Det norske laget på 30 kilometeren består av regjerende mester Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og nevnte Krüger. Denne gangen var det Pål Golberg som måtte se en plass på tremilslaget forsvinne. Han ble vraket.

– Jeg er enig i at det først og fremst er Pål som har vært aktuell til denne troppen. Det er ikke det at han ikke har prestert godt nok. Han har vært høyaktuell hele veien, men vi må ta et valg og ta ut fem, sa trener Eirik Myhr Nossum på den digitale pressekonferansen i Oberstdorf fredag morgen.

Lørdag kl. 13.30: 30 km med skibytte