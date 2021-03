Klæbo etter disken: – Alt er mørkt nå

OBERSTDORF/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) er langt nede etter at han ble fratatt VM-gullet på femmila.

«Dette føles som den tøffeste dagen i hele min karriere», skriver Klæbo på Instagram.

Trønderen skriver at han føler mye sinne og frustrasjon etter rennet.

«Alt er mørkt nå, men jeg kommer tilbake. Jeg trenger bare litt tid», skriver 24-åringen.

På oppløpet gikk Aleksandr Bolsjunov og Klæbo i hverandre, og russerens stav gikk i to. Klæbo spurtet først i mål foran Emil Iversen og Bolsjunov.

Klæbo trodde gullet var i boks og fikk verdensmester-trøye på seg i målområdet.

KNUST: Aleksandr Bolsjunov gråt i målområdet etter spurten. Johannes Høsflot Klæbo, med vinnertrøye, gikk bort til russeren. Senere ble nordmannen disket. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Russerne la raskt inn klage etter målgang. Etter et langt jurymøte ble Klæbo disket av det internasjonale skiforbundet (FIS). Iversen fikk gullet foran Bolsjunov og Simen Hegstad Krüger.

Klæbo forlot stadion etter at beskjeden kom, og så misfornøyd ut.

Norge la inn motprotest umiddelbart. Den ble avvist. Norge har varslet at de vil anke.

«Jeg skal være forsiktig med å si hva jeg mener nå, men jeg er veldig skuffet over hvordan FIS håndterte situasjonen og deres endelige avgjørelse», skriver Klæbo.

Klæbo sa til NRK at han opplevde at Bolsjunov prøvde å «skvise» han bort.

– Han sikter rett ut. Jeg har ikke noe annet valg. Jeg har ikke noe annen plass å gå, sa Klæbo.

Pierre Mignerey, rennsjef i FIS, fortalte at juryen konkluderte med at uhellet var Klæbos feil ettersom Bolsjunov var først.

– Situasjonen oppstår fordi Klæbo prøver å passere et sted hvor det ikke er nok plass, sier Mignerey.

Langrennssjef Espen Bjervig sier til VG søndag kveld at anken foreløpig ikke er ferdig formulert.

– Det er en ganske krevende jobb. En anke er ganske omfattende og krever mye dokumentasjon, så det tar litt tid, sier Bjervig.

Fristen for anke er tirsdag ved 16-tiden. FIS vil deretter sette ned en appellkomisjon, med lederen av regelkomitéen og to medlemmer, for å vurdere saken.

Klæbo forlater Oberstdorf med tre gull - på sprint, lagsprint og stafett. Han har seks VM-gull og tre OL-gull i samlingen foreløpig.

