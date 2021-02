Ekspertens klare krav til Start-treneren: – Må gjøre en endring, man kan ikke bare snakke om det

Ny episode av FVN Fotball med Joey Hardarson som gjest.

Start-trener Joey Hardarson. Foto: Jacob J. Buchard

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I denne ferske episoden av FVN Fotball har vi satt oss ned med Start-trener Joey Hardarson.

Gjennom en times lang prat snakker han om hva som gikk galt i 2020, hvordan han ser på Start 2021, hans tid som Start-trener, bruken av unge talenter og hans matlagingskunster.

Daniel Aase gir et klart krav som Hardarson vil bli vurdert etter og har med statistikk som viser manglende spilletid til talentene i Start.

