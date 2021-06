Legendene tror på OL-suksess: – Det ser veldig bra ut

De norske roerne gjorde det maksimale ut av generalprøven før OL og Paralympics. Tidligere norske legender på vannet tror på nye norske medaljer i Tokyo.

MEDALJEHÅP: Kristoffer Brun (til venstre) og Are Strandli vant gull under verdenscupavslutningen søndag. Ambisjonen er å gjøre det samme i OL. Foto: Balint Czucz, Norges Roforbund

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det ser veldig bra ut, fastslår Rolf Thorsen (60) med to OL-sølv og tre VM-gull på merittlisten.

Roerne har siden 1972 vært den mest stabile norske medaljeleverandøren i sommer-OL med 12 pallplasseringer (3 gull, 7 sølv, 2 bronse). Og nå er superveteran Olaf Tufte (45) og resten av landslaget på gang i igjen.

– Kurven er oppadgående. Det er bra på alle måter. Det betyr mye psykisk foran OL, mener Thorsen.

Søndag vant Kjetil Borch, Birgit Skarstein og duoen Are Strandli / Kristoffer Brun alle den siste verdenscupregattaen før avreise Japan. I tillegg fikk den OL-klare dobbeltfireren med Erik Solbakken, Oscar Helvig, Tufte og Martin Helseth endelig rotakene til å sitte med en 2. plass i Italia.

Les også Jubelhelg for de norske roerne: – Ikke hatt en bedre helg i løpet av mine ni år

– Vi har vel aldri hatt en bedre helg i løpet av mine ni år. Vi har hatt gode helger tidligere, men dette topper det meste, oppsummerte landslagssjef Johan Flodin til VG.

På grunn av pandemien har de fire konkurransene denne sesongen stort sett bestått av europeiske båter.

– Det ser bra ut for Norge. Men situasjonen kan bli litt annerledes når store ro-nasjoner som USA, Australia og New Zealand kommer til OL, advarer Frank Hansen (75), som sammen med broren Alf tok Norges første OL-gull i roing tilbake i 1976. Han har også tre VM-gull.

I SAMME BÅT: Frank Hansen (til høyre) i båt med broren Alf, Rolf Thorsen og Olaf Tufte før OL for ni år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kjetil Borch

Borch havnet sist i EM-finalen i april, men har etterpå blitt 1, 2 og 3 i verdenscupen. I Sabaudia søndag slo han danske Sverri Nielsen med 20 hundredeler, mens den tyske europa- og verdensmesteren Oliver Zeidler var 0,35 sekunder bak nordmannen.

– Det kommer til å bli et voldsomt jevnt oppgjør. Det har vært hundredeler og tideler hele veien. Borch ror fint. Han har en fandenivoldsk innstilling og sånne jevne oppgjør som søndag er det den med det hardeste hodet som vinner, sier Frank Hansen. Han holder Borch som gullkandidat i OL.

– Zeidler har vært suveren, men ting tyder på at han kan slås. Det var viktig for Borch og Nielsen at de slo tyskeren søndag. Nå håper jeg Kjetil kjører sitt eget løp og ikke begynner «å tenke for mye ut av båten». Han må holde seg 100 prosent til sin egen gameplan. Han har en fair mulighet til gull, mener Thorsen.

OL-DRAMA: Kjetil Borch slo Sverri Nielsen (til venstre) og Oliver Zeidler med knapp margin i Italia. Foto: Balint Czucz, Norges Roforbund

Are Strandli og Kristoffer Brun

Gjorde i mai comeback på seierspallen etter to år. Bare slått av Irland, som sto over OL-generalprøven i Italia sist helg. Der slo Norge medaljekandidaten Italia med 17 hundredeler på deres hjemmebane. Brun og Strandli er både verdensmestre (2013) og europamestre (2018) og tok bronse i OL for fem år siden.

– Det er kjempegøy at de har kommet tilbake. De er to terriere som står på og kjemper. De er i medaljesjiktet og kan på en god dag ta den gjeveste medaljen, mener Thorsen.

– De har både vunnet og tapt «på håret». Foreløpig virker Irland som storfavoritter, men jeg holder Norge som en klar medaljekandidat, vurderer Frank Hansen.

Dobbelfireren

Båten har slitt med å prestere, men etter å ha skiftet plasser på Tufte og Solbakken knep dobbeltfireren 2. plass i generalprøven. Kvartetten var 2,4 sekunder bak europamester i Italia i et løp der flere OL-medaljekandidater manglet.

– De har slitt lenge og stemning har vært rimelig dårlig en periode. Men det virker som det har lysnet litt. Det er overraskende om de tar OL-medalje, men jeg synes om de har gjort jobben om de bare kommer til finalen (6 båter). Jeg tar av meg hatten om de klarer mer enn det, sier Frank Hansen.

– Realistisk sett er dette en båt som ligger og vaker mellom A- og B-finale. Jeg tror ikke denne båten går til himmels i OL, men det har vært vellykket med forandringen som er gjort nå, mener Rolf Thorsen.

Birgit Skarstein

Ble nummer fire Paralympics 2016. Men har etter at para-distansen ble økt til 2000 meter ikke tapt et løp. Sist helg satte hun to verdensrekorder i de siste løpene før Tokyo.

Les også Skarstein brøt drømmegrense: – Det er helt vilt

– Hun er en maskin som leverer som bare rakkeren. Det er selvfølgelig ikke så tett i toppen i hennes klasse. Men alt det hun har gjort både i robåten og på land er kjempeimponerende, mener Thorsen.

KRUTTSTERK: Birgit Skarstein leverte en suveren generalprøve søndag. Foto: Balint Czucz, Norges Roforbund

– Birgit trener steinhardt og er en flott jente. Hun har humøret og er sterk som en bjørn i overkroppen. Jeg tror hun vinner Paralympics, sier Hansen.

Rolf Thorsen har tidligere også vært ro-president mens Frank Hansen har vært landslagstrener. De siste månedene har begge på forskjellige måter vært litt involvert i ro-landslagets arbeid.

– Jeg tror nok Frank er mer inne i det enn meg, men interessen er til stede hos meg også, sier Rolf Thorsen.