Manchester United med sitt fjerde semifinaletap på ett år – tapte mot byrivalen

(Manchester United – Manchester City 0–2) Ole Gunnar Solskjær har vært i fire semifinaler som Manchester United-manager. Alle har endt med tap.

JUBEL: John Stones scoret sitt første mål på 1162 dager. Hans forrige scoring kom mot Napoli i november 2017. Foto: SHAUN BOTTERILL / POOL

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Den ikke fullt så positive rekken både startet og stoppet med semifinaletap mot onsdagens motstander.

Denne sesongen var det kun et enkeltoppgjør, men Manchester United måtte nok en gang gi tapt i ligacup-semifinalen mot Manchester City.

– Dette er en mye bedre versjon av Manchester United enn det var i semifinalen i fjor, men likevel er det ikke godt nok ennå – og det er et viktig ord her. Vi er på vei, sier Ole Gunnar Solskjær til Viasat.

Etter tre annullerte mål var det John Stones som løp seg fri og nådde frem på Phil Fodens frispark, sto bak kampens første tellende scoring.

– En enorm seier for oss, enda en derbyseier og vi er overlykkelige over å få en ny tur til Wembley, oppsummerer målscoreren i et intervju med Viasat.

På tampen doblet Fernandinho ledelsen – også det etter en dødball – og sørget for at Manchester City er klare for sin femte ligacupfinale på seks år. De har vunnet de fire foregående.

I finalen venter José Mourinho og Tottenham, som slo ut Brentford i semifinalen tirsdag kveld.

Tre annullerte mål

Før Stones’ scoring hadde han satt en ball i eget nett, men Marcus Rashford var i offside i forkant.

Phil Foden hadde både assistert et mål til Ilkay Gündogan og satt en ball mellom beina på Uniteds keepervikar Dean Henderson, men ved begge anledningene sto assistentdommeren med flagget oppe.

Manchester City var totalt sett det dominerende laget. Før kvarteret var spilt hadde Kevin De Bruyne også smelt en ball i stolpen.

I andre omgang måtte Henderson i aksjon ved flere anledninger. Også Manchester United hadde noen forsøk, men klarte aldri å slå tilbake.

– Vi hadde ikke nok til å slå Manchester City i dag. Selv om det er godt City-lag er vi veldig skuffet. Det er det lille ekstra som man trenger mot de beste lagene, det var ikke til stede i dag, sier Solskjær til Viasat.

DOBBEL: Fernandinho sto i returrommet og hamret ballen i mål fra distanse. Foto: Peter Powell / POOL EPA

Manchester United klarte imidlertid aldri å få ballen i mål.

I tillegg til de to nederlagene i ligacupsemifinalene, røk Manchester United også ut i FA-cupsemifinalen mot Chelsea og Europa League-semifinalen mot Sevilla forrige sesong.

– Vi er nødt til å vinne trofeer

Etter å ha beseiret Everton i kvartfinalen, snakket lagets kaptein, Harry Maguire, om at Manchester United var nødt til å ta nye steg.

– Det er viktig at vi når disse store kampene, men vi er nødt til å vinne de store kampene, som semifinalene, og vi er nødt til å vinne trofeer med denne klubben, sa nordmannen.

SKUFFELSE: Ole Gunnar Solskjær så betenkt ut på benken. Foran sitter assistent Michael Carrick. Foto: Peter Powell / PA Wire

Ole Gunnar Solskjær gjentok omtrent det samme budskapet på tirsdagens pressekonferanse.

– Hvor viktig er det er et godt spørsmål, men jeg kan si at det er veldig viktig. Det vil være et stort steg for dette laget. Det handler ikke bare om å lære å vinne semifinaler, vi fortjener også å være her. Vi er i god form, og vi har ingen unnskyldninger.

Neste motstander er Watford i FA-cupen.

– Når man taper en fotballkamp vil man spille så fort som mulig, sier Solskjær etter kampen.