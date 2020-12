Vidarsson ble Islands landslagssjef – vil ha med Lagerbäck i teamet

Arnar Vidarsson ble tirsdag ansatt som Islands nye landslagssjef i fotball. Han sier at han gjerne vil ha med seg Lars Lagerbäck i teamet sitt.

Lars Lagerbäck er ønsket med i teamet til Islands nye landslagssjef Arnar Vidarsson. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-TT

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lagerbäck hadde eventyrlig suksess som Islands landslagssjef i årene 2012 til 2016 og førte landet til dets første sluttspill. Det endte med EM-kvartfinale. Etter at svensken i høst fikk sparken som Norges landslagssjef, har det vært snakk om at han kunne være aktuell for et comeback på sagaøya.

Per Joar Hansen, som var Lagerbäcks assistent i det norske landslaget, sa nylig til Dagbladet at duoen har takket nei til et jobbtilbud fordi det var «for nært i tid».

Islands fotballforbund har vært ute etter en ny landslagssjef etter Erik Hamrén, og 42-årige Vidarsson fikk jobben. Han rykker opp fra jobben som U21-landslagstrener. Til nettstedet fotbolti.net sier han at han har snakket med Lagerbäck.

– Vi har veldig lyst til å ha ham med oss i VM-kvalifiseringen. Han har utrolig erfaring og store kvaliteter som trener. Om Lars er rede til å komme og hjelpe oss, vil det styrke hele miljøet rundt landslaget, sier Vidarsson til nettstedet.

Han sier at han er innstilt på å gi 72-åringen tid.

– Lars har nylig forlatt det norske landslaget, og vi er svært klar over at han ikke er rede til å gå rett løs på en heltidsjobb med oss nå. Vi har snakket om å møtes etter nyttår, enten på Island eller ved at vi reiser til ham, sier Vidarsson.

Den nye landslagssjefen hadde i en lang spillerkarriere et kort mellomspill i Lillestrøm. Han spilte 52 landskamper for Island. Han har vært trener i flere belgiske klubber og siden i fjor U21-landslagstrener.