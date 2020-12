Krisemøte før hoppukeåpningen – idrettsminister krever polsk deltagelse

OBERSTDORF/OSLO (VG) Den polske hopperen Klemens Muranka skal ha avgitt en negativ hurtigtest. Nå er saken blitt storpolitikk i Polen. Idrettsministeren krever at de polske hopperne får sjansen til å delta når Hoppuka starter tirsdag.

POSITIV ELLER NEGATIV? Klemens Muranka har levert to coronatester med ulikt utfall. Nå foregår det en dramatisk kamp i kulissene for å få Polen klar til tirsdagens renn. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Dagbladet skriver at det vil bli avholdt et digitalt lagledermøte klokken 21.00 mandag kveld. Der vil hoppsjef Alexander Stöckl og sportssjef Clas Brede Bråthen delta fra Norge.

– Det beste er om vi kjører en prøveomgang og første omgang i morgen med alle hopperne. Det har vi gjort før, som følge av at kvaliker er avlyst. Da er det bare vinnere. Det er ingen som er tjent med at Polen ikke deltar, hvis det viser seg at de ikke har noen sykdom likevel, sier Bråthen til Dagbladet like før møtet.

Skihopper Muranka testet søndag positivt på coronaviruset forut for hoppukeåpningen i Oberstdorf. Det førte til at hele det polske laget ble nektet å delta i mandagens kvalifisering i Schattenbergbakken.

Avgjørelsen fra tyske helsemyndigheter satte i utgangspunktet også en stopper for Polens deltagelse i tirsdagens renn, og sammenlagtsjansene syntes også å være over for regjerende mester Dawid Kubacki og hans lagkamerater.

Mandag kveld melder imidlertid flere polske medier, blant dem avisen Gazeta og TV-kanalen TVP at Muranka mandag avga en virustest som viste seg å være negativ.

Derfor jobbes det nå iherdig fra polsk side for å sørge for at Polen likevel blir representert når det starter. Skipresident Apoloniusz Tajner er angivelig blant dem som krever at beslutningen om startnekt blir omgjort.

Også landets idrettsminister Piotr Glinski varsler på sin Twitter-konto at saken jobbes med fra høyeste hold.

– Vi er i kontakt med presidenten i skiforbundet. Vi vil kreve at de polske hopperne gjeninnsettes i konkurransen fra i morgen, skriver han.

Polske medier skriver videre at samtlige i den polske leiren var gjennom en ny runde med tester mandag. Svarene på disse foreligger etter planen tirsdag morgen.

Legenden Adam Malysz, som er hoppdirektør i det polske skiforbund, hevder overfor TVP at mandagens kvalifisering kan bli gjennomført på nytt i forkant av rennet i Oberstdorf tirsdag. Alternativt ser han for seg at de polske hopperne får stille uten å måtte gjennom kvalifisering.

Dersom det siste blir løsningen, må duellsystemet skrotes under åpningsrennet, mener den polske legenden.

– Vi får se hva FIS og arrangøren bestemmer, sier Malysz.