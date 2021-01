VM-yndling omtales verden rundt: – Det er eksepsjonelt

KAIRO (VG) 26 år gamle Gauthier Mvumbi Thierry elsker oppmerksomheten han får etter VM-debuten for Kongo, selv om det i hovedsak skyldes fysikken.

GLADGUTT: Gauthier Mvumbi Thierry koser seg i Egypt. Foto: Joachim Baardsen, VG

– Det er eksepsjonelt. Jeg elsker anerkjennelsen. For hvis folk prater om meg, prater de om Kongo, om landet vårt, og det er det viktigste for meg, forteller Thierry til VG.

Vi møter den 110 kilo tunge strekspilleren ute ved bassengområdet på hotellet i Kairo. Thierry intervjues av egyptisk media etter å ha scoret fire mål på fire forsøk i 22–28-tapet mot Argentina kvelden i forveien.

I timene som har gått har det blitt skrevet rundt 2000 artikler om ham, ifølge Google.

POPULÆR: Thierry intervjues av egyptisk media dagen etter VM-debuten. Foto: Joachim Baardsen, VG

– En drøm

Fordi VM ble utvidet til 32 deltakende lag foran denne turneringen, holdt Kongos 7. plass under fjorårets afrikanske mesterskap til Egypt-billett. Etter å ha vært her noen dager, lyser øynene til Thierry og lagkamerat Adam Ngando Ouedraogo (34) opp når de blir bedt om å beskrive opplevelsen.

– Incroyable!

– Det er helt utrolig, forteller Thierry og ler høyt, før Ouedraogo begynner å fortelle om familiene hjemme i Kongo.

– For meg og for hele laget, så er dette en drøm som går i oppfyllelse. Vi begynte alle å spille håndball for 20 år siden. Og alle som begynner med en sport, drømmer om å spille i et verdensmesterskap. Nå er vi her. Det er virkelig en drøm. Alle familiene våre hjemme i Kongo er stolte av oss. Vi ønsker også å gjøre dem stolte og vise gleden vi har over å være her til hele verden.

«BRØDRE»: Slik omtaler Thierry lagkompisen Ouedraogo (til venstre). Foto: Joachim Baardsen, VG

Enorm fysikk

I åpningskampen mot Argentina viste Thierry at pakken med 110 kilo fordelt på 192 centimeter også inneholder tekniske ferdigheter og avslutningsegenskaper keeperen til motstanderen aldri klarte å stoppe.

Thierry brukte kraften sin til å skaffe seg plass inne på linjen, var nærmest ustoppelig etter å ha mottatt ballen, noe han blant annet gjorde med lekre enhåndsmottak, og han plasserte ballen i nettet hver gang han fikk sjansen.

– Det er kjempebra å spille med ham, roser Ouedraogo.

HERJET: Thierry scoret fire mål på fire forsøk mot Argentina. Foto: Mohamed Abd El Ghany

Til vanlig spiller Thierry i den franske 4. divisjonsklubben Dreux AC.

– Jeg bruker fysikken min til å sette press på motstanderen, vinne duellene mine mot konkurrentene og kjempe for laget mitt, forteller Thierry, før han ser på åtte år eldre Ouedraogo og takker for de fine ordene han nettopp fikk:

– Han der er min bror!

PS: Kongos neste kamp i mesterskapet er søndag klokken 20.30 mot Danmark.

