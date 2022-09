Dobbel fra Hodnefjell for Mastra

Mastra snudde 1-2 til 4-2-seier over Randaberg 2 i 5. divisjon i fotball. Øystein Hodnefjell scoret to av målene. Randaberg 2 har tapt to strake kamper.

