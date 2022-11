Danmarks første finale på 18 år: – Bare super, super glad

LJUBLJANA (VG) (Danmark-Montenegro 27–23) Sandra Toft gråt etter VM-bronsen i fjor. I EM jumper 33-åringen et hakk opp på seierspallen. Minst. Danmark er klare for finalen.

fullskjerm neste 1 av 9 Foto: BJORN S. DELEBEKK / VG

– Jeg tenkte bare «fuck, mand», sier målvakt Sandra Toft om følelsene akkurat idet sluttsignalet gikk.

– Jeg var bare super, super glad. Følelsene tok overhånd. Jeg tenkte ikke så mye, det var bare veldig, veldig mye, sier den tidligere Larvik-keeperen som nå spiller i Györ.

Finaleplassen skaper eufori i håndballnasjonen sør for Skagerak. De danske jentene er sin første finale på 18 år. Finaletapet for Norge under EM i Budapest i 2004 avsluttet Danmarks store periode og startet Norges virkelig gullalder i håndball.

– Fullstendig vanvittig, et utrolig adrenalinrush. Det er utrolig fett, vi har jobbet så hardt for å stå i en finale, sier Mette Tranborg til VG.

– Helt surrealistisk, sier Mie Højlund til Viaplay.

– Det føles deilig. Vi har sett Norge i mange år og vært misunnelig på dere, sier Jesper Jensen. De danske jentene fikk knallhardt kritikk etter tapet for Slovenia i åpningskampen i EM.

– Nå kan spillerne få anerkjennelse for at de er superatleter. Jeg er stolt av dem, sier landslagssjefen.

Noen måneder tidligere hadde Danmark vunnet OL-gull. Mens de danske herrene har herjet de siste årene, har kvinnelandslaget slitt tungt med å følge opp Anja Andersen-generasjonen 10 år lange storhetsperiode (tre OL-gull, tre EM-gull og ett VM-gull).

Men nå kan det skje. Søndag spiller Danmark finale mot Norge eller Frankrike. Semifinale nummer to i EM kommer kl. 20.30 fredag.

– Hjertet heier på Norge. Hjernen på Frankrike. Finale mot dem vil gi oss OL-plass, sier Jensen som til daglig er klubbtrener for Henny Reistad, Nora Mørk og Vilde Ingstad i Esbjerg.

Men det startet med at Montenegro dominerte den første semifinalen. På tribunen og banen. Supporterne fra Podgorica skapte «fotballstemning» for første gang i Arena Stozice i EM.

Men de danske jentene kom raskt til hektene og fikk frem kvalitetene som onsdag sørget for den første seieren over Norge på 17 kamper.

Aggressiviteten økte rundt forsvarssjef Kathrine Heindahl og Sandra Toft kom i gang med redningene. Djurdjina Jaukovic satte fem scoringer med stor kraft, men bommet på like mange skudd for Montenegro.

Fremover traff Anne Mette Hansen med skuddene og Kristina Jørgensen med gjennombruddene. Etter hvert kom også Mie Højlund inn og neglisjerte lårskaden.

Den nye venstrekanten Emma Friis imponerte igjen. Hun bommet på en straffe, men gikk av banen med fem scoringer til pause. Hun endte som dansk toppscorer med syv mål og ble kåret til banens beste.

– 23 år og presterer på dette nivået er imponerende, sier kanteskpert Camilla Herrem i Viaplays studio.

Montenegro startet den andre omgangen like fryktinngytende som den første. Både på tribunen og banen. Montenegros trener, spillerlegenden Bojana Popovic, fikk fyrt opp kampgløden igjen i garderoben.

Jaukovic banket inn tre strake før Itana Grbic utlignet til 14–14. Da løftet taket seg.

Men initiativet var hos de svartkledde bare i noen sekunder. To mål av Mette Tranborg sendte Danmark tilbake i føringen. Scoringer fra Højlund og Friis – og redninger fra Toft – førte danske tilbake i kontroll på finaleplassen.

Jesper Jensens spillere imponerte ikke ikke stort. Itana Grbic ga Montenegro nytt håp med tre strake scoringer mot slutten. De gjorde et siste forsøk med syv med syv spiller i angrep mot seks Danmarks seks forsvarere.

Lydnivået økte voldsomt blant 3600 tilskuere. Jensen tok time out fem minutter før slutt. Danmark slet i angrep og tre minutter før slutt ble Louise Burgaard utvist. Da vartet Toft-erstatter Althea Reinhardt med en kjemperedning før Tranborg banket inn en dansk scoring.

Finaleplassen kunne ikke ryke.