Carlsen vant Norway Chess etter armaggedonseier: - Fullstendig hurramegrundt!

Magnus Carlsen slo VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij etter armaggedon og dermed Norway Chess for tredje året på rad.

Magnus Carlsen i Norway Chess 7. september.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det hjalp også at Alireza Firouzja slo Richard Rapport fra Ungarn i deres siste kamp.

Kampen mellom Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij var den siste foran VM-kampen som starter i Dubai i november, og det startet jevnt i klassiskpartiet.

Datamaskinene viste fordel for Magnus Carlsen for første gang etter 28 trekk, og allerede i det 33. trekket ble spillerne enige om remis, og dermed ble det armaggedon.

Der spilte Magnus Carlsen med svart, og han kunne nøye seg med remis for å ta det siste halve poenget. Carlsen var som vanlig på hugget i armaggedon, og han avgjorde til sin fordel. Russeren måtte gi opp, og Carlsen vant partiet.

Sliten

- Jeg er litt sliten, men veldig fornøyd. Jeg spilte ikke gnistrende, men oppnådde alt jeg kunne håpe på, sa Carlsen til TV 2 og Chess24.

Carlsen vant turneringen i Stavanger for tredje gang på rad og viste at han ikke blir lett å ha med å gjøre verken i årets siste Champions Chess Tour-turnering og i den kommende VM-kampen.

- Det har skjedd mye underveis, og så endte det med at jeg vant fire av de fem siste kampene. Det har virkelig vært fullstendig hurramegrundt og masse action. Det hadde gitt høye odds for at det skulle ende med seier etter den starten på turneringen, sa Carlsen til TV 2.

Småsur

VM-utfordreren var fornøyd med den siste kampen mot Carlsen, men ikke med turneringen samlet sett.

- Magnus spilte bra. Det var greit med remis i det første partiet. Resultatet totalt sett i denne turneringen var helt frastøtende, sa en småsur Nepomnjasjtsjij i intervjuet med TV 2.

Dermed var det opp til Firouzja. Rapport vill ha nemlig ha tvunget fram et omspill om turneringsseieren om han hadde vunnet med svarte brikker.

Det skjedde ikke. Firouzja vant, og med tre poeng for seieren sikret han seg 2.-plassen i årets Norway Chess.

Han endte opp med 18 poeng, ett og et halvt poeng bak Carlsen og tilsvarende foran Rapport.

Rapport ble henvist til 3.-plassen etter at han lenge var i tet.

Magnus Carlsen sikret seg 700.000 for turneringsseieren.