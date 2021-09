Oliver Solberg får ny VM-sjanse

Rallyføreren Oliver Solberg (19) kjørte tidlig ut i den siste VM-runden. Nå får han en ny sjanse når VM avsluttes i Spania i oktober.

Oliver Solberg får avslutte årets sesong i en fullspekket WRC-bil i Spania i midten av oktober.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

For tredje gang skal Oliver Solberg måle hestekrefter mot den ypperste verdenseliten i rally i en fullspekket WRC-bil når verdensmesterskapet skal avsluttes i Spania i midten av oktober.

19-åringen som fyller 20 om en uke, seiret i sin asfaltdebut i italienske Rally di Alba i juni. Vanskelighetsgraden økes betraktelig når asfaltveiene i området rundt Salou, sørvest for Barcelona, skal erobres i Rally Spania.

– Dette er hva jeg jobber for hver dag, hele tiden. Å få en slik mulighet er et privilegium, og jeg skal gjøre alt i min makt for å ta vare på den. Atmosfæren, fartsprøvene og fansen i Catalonia er legendariske. Vi nærmer oss slutten for denne generasjonen WRC-biler, og det vil bli veldig spesielt å få kjøre en slik i et av de siste løpene noensinne, sier Oliver Solberg.

Solberg, som har norsk far i Petter Solberg og svensk mor i Pernilla Walfridsson, kjører på svensk lisens.

VM-runden i Spania avvikles 14.- til 17. oktober.