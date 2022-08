Nettsus for Pettersen

Kajsa Pettersen sto fram med to scoringer da Viking 2 vant 5-0 over Bryne 2 i 3. divisjon, Rogaland i fotball for kvinner fredag. Viking 2 har vunnet ti av sine elleve siste kamper.

