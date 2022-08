Ingen kontakt mellom Jakob og Gjert Ingebrigtsen i EM: – Jeg er der for å springe løp

Jakob Ingebrigtsen fortalte på et digitalt pressemøte lørdag at han ikke kommer til å ha noen dialog med sin far og tidligere trener Gjert under EM i München.

NTB

På starten av året valgte Jakob og brødrene Henrik og Filip Ingebrigtsen å droppe pappa Gjert Ingebrigtsen som trener.

Jakob fortalte i et intervju med New York Times i juli at farens temperament bidro til at han og brødrene tok det valget.

Gjert kommer til å være i München for å se sin yngste sønn prøve å forsvare EM-gull på 1500 meter og 5000 meter, men Jakob svarer kontant «nei» på spørsmål om han vil ha noen dialog med faren i løpet av mesterskapet.

– Jeg er ikke der for å ha dialog med noen. Jeg er der for å springe løp. Den eneste dialogen har jeg med meg selv, sier Ingebrigtsen på en pressekonferanse.

Han fokuserer ikke så mye på hvem som vil være på tribunen under mesterskapet.

– I utgangspunktet er jeg der for å gjøre en jobb. Hvis jeg skal være helt iskald på det, så har jeg fokus på å gjøre så godt jeg kan, så får de på tribunen, som er der for å heie, være sekundært.