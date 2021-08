Brann-sjefen krever at spillerne innordner seg eller finner en annen klubb

Brann-ledelsen er tydelige på at nå må spillerne gå i takt fremover.

Branns daglige leder Vibeke Johannesen peker på at ord og handlinger har konsekvenser.

Øystein Vik Journalist i BT

Erik Heimdal

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

BRANN-HAUGESUND 1–3

Brann Stadion: – Vi må bygge opp igjen klubben rundt et lag av spillere som forstår hva det innebærer å være Brann-spiller, sier Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann.

Brann-krisen virker å være total, både sportslig og utenomsportslig.

Lørdag kveld ble det nok et tap.

Utenfor banen preges klubben av nachspielet for snart tre uker siden.

Før helgen fikk Mathias Rasmussen beskjed om at han kunne finne seg en ny klubb.

Dersom han forlater Brann blir han den fjerde spilleren som drar fra klubben etter nachspielet.

Erna Solbergs råd til Brann er å være åpne og ærlige under krisen. Det sa hun i Ballspark før kampen mot Haugesund.

Uenig i sparking

Det skapte reaksjoner da Rasmussen først uttrykte offentlig at han ikke var enig i sparkingen av Kristoffer Barmen. Deretter gikk det fra vondt til verre da klubben oppfattet at sørlendingen ikke var ydmyk nok og i stor nok grad tok på alvor situasjonen klubben er i.

– Enten er man en del av klubben, og forstår hva det innebærer, eller så må man faktisk finne en annen klubb, sier Johannesen.

– Er det Rasmussen du snakker om?

– Nå snakker jeg på generelt grunnlag, og dette må vi være tydelige på. Det har kanskje ikke vært klart nok formidlet hva som forventes av å være Brann-spiller. Er det noe denne situasjonen har vist oss, er det at vi må være klinkende klar på det, sier Johannesen.

Rasmussen har ikke ønsket å kommentere denne saken.

Ifølge trener Eirik Horneland er spillerens sak nå på sportssjefens bord. Rasmussens agent og advokat Ole Petter Drevland er også involvert.

Johannesen sier på generelt grunnlag at hvis man er uenig med konklusjoner og tiltak som ledelsen og styret fatter i en slik alvorlig sak, kan det oppfattes som at man ikke har forstått alvoret.

– Dette er en sak med to politietterforskninger, alvorlige tiltak fra klubben og en tillitskrise til omgivelsene som koster klubben dyrt. Hvis man ikke forstår det, har vi med holdningsutfordringer å gjøre som det kreves at vi tar tak i om vi skal få rydde opp, sier Brann-sjefen.

– Mathias Rasmussen kan fort ha en fremtid i Brann, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Utblåsning i garderoben

Før Haugesund-kampen var Horneland ærlig på at han hadde hatt en solid utblåsing i garderoben. Etter dette ble Rasmussen vraket til kamptroppen.

I kjølvannet av utblåsingen snakket også flere om at Horneland virket på randen til å gi seg, men nå sier han at motivasjonen hans er til stede.

– Men vi må gå i takt og være ydmyke og ta ansvar for den situasjonen vi står i. Det tror jeg gjelder for alt og alle i SK Brann, at vi ikke kjører solo og går våre egne veier, sier Brann-treneren.

– Hva sikter du til når du sier det?

– Nei, jeg tror vi må gå i takt. Det er den eneste veien, og så må vi være ydmyke for den situasjonen vi har satt klubben i, sier Horneland.

– Er det noen som ikke går i takt?

– Nå skjønner jeg hvor du vil, og det er klart at jeg ble ekstremt forbannet på et intervju jeg ble møtt med på tirsdag, som jeg ikke følte var ydmykt nok i forhold til den situasjonen vi står i, sier treneren.

– Pr. definisjon illojal

Johannesen formidler nå et tydelig budskap inn i garderoben.

– Er krisen nå så stor at spillerne ikke kan si hva de tenker, mener og føler?

– Krisen og situasjonen for klubben er veldig alvorlig. En må gjerne si hva en tenker, men for vår del handler det om å forstå og gå i takt med fellesskapet og det klubben skal stå for. Folk kan si hva de vil, men alle ord og handlinger har en påvirkning, enten på klubben eller sin egen situasjon, sier Branns daglige leder.

– SK Brann er i krise, nå er vi nødt til å samle oss for det beste i Brann, sier Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann.

Hun sier at det å gå i takt innebærer å forstå alvoret klubben står i og ikke bagatellisere situasjonen.

– Er det det Rasmussen har gjort?

– Jeg kan ikke gå i detalj på det. Som daglig leder kan ikke jeg uttale meg om detaljer knyttet til samtaler med enkeltspillere. På generelt grunnlag er det et er viktig å forstå at man har ulike oppgaver, og dermed hva man skal mene noe om, i en klubb.

– Kan spillere for eksempel ikke være offentlig uenig i at Barmen fikk sparken?

– For det første handler det om at det ikke er din rolle som spiller. For det andre har ikke spillerne all informasjon som beslutningene er basert på, det er en sak mellom den aktuelle spiller og klubb. Derfor skal man ikke uttale seg. Eller, det kan man gjøre, men da er man pr. definisjon langt utenfor sitt arbeidsområde og illojal mot arbeidsgiver.