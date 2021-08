To fulltreffere fra Jonas Henriksen Bjørheim

Jonas Henriksen Bjørheim sto fram med to mål da Hundvåg seiret 6-5 over Vardeneset i G14 2. divisjon mandag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kampens første scoring kom tidlig. Tinus Tønnessen sendte Vardeneset i føringen etter bare sju minutter da han satte ballen i nettet til 1-0, men seks minutter senere scoret Henrik Johannesen for Hundvåg. Kristoffer Gjøsæter sendte Hundvåg i føringen da han satte inn 2-1 noen minutter før sidebytte.

Sikker fra straffemerket

Håvard Skilbrei Kallevik sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 seks minutter ut i andre omgang. Bjørheim sørget for at samme lag tok ledelsen på nytt med sin scoring rett etterpå, men da det var spilt ett kvarter av andreomgangen, utlignet Daniel Ørland Jønsson for Vardeneset. Abolfazel Shafai sendte gjestene foran igjen da han satte inn 4-3 ett minutt senere, men Jesper Immerstein utlignet da han satte inn 4-4 et kvarter før slutt. Daniel Ørland Jønsson (Vardeneset G14) scoret 5-4 fra straffemerket like etterpå. Andi Radoniqi sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 5-5, og Bjørheim sendte Hundvåg i ledelsen på nytt minuttet før full tid. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 6-5.

Ny runde - nye muligheter

Hundvåg tok sin første seier denne sesongen.

Hundvågs Leeroy Smolarski pådro seg gult kort.

Etter mandagens kamp har Hundvåg tre poeng. Vardeneset blir stående på seks poeng.

6. september er det ny kamp for Hundvåg. Da møter de Randaberg. Vardeneset skal måle krefter med Viking 2 samme dag.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.