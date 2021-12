Tandrevold bekymret etter tung dag: – Fortvilende for meg

ÖSTERSUND/OSLO (VG) Det ble ingen jubeldag for de norske jentene, som regelrett ble knust i sporet av konkurrentene.

FORTVILET: Ingrid Landmark Tandrevold får det ikke til å stemme i sporet. Det stresser 25-åringen.

Ingrid Landmark Tandrevold (25) hadde ikke dagen i sporet og var ett minutt og 23 sekunder bak østerrikske Lisa Therese Hauser, som vant sprinten i Östersund.

– Jeg føler ikke at jeg er der jeg burde være og det er litt fortvilende for meg. Den fysiske formen er jeg litt usikker på hvorfor ikke er til stede, sier Tandrevold.

Bæringen var blant annet hele ett minutt og elleve sekunder bak svenske Elvira Öberg, til tross for at den svenske jenta også hadde to bom.

– Skytingen så vet jeg hva jeg gjør feil, men så klarer jeg ikke å gjøre den endringen jeg vil gjøre. Det vet jeg at kan snu fra en dag til en annen, sier 25-åringen.

TUNG DAG: Ingrid Landmark Tandrevold slet i kulden.

På den siste runden ble hun slått med over 22 sekunder av Elvira Öberg.

Mens NRKs kommentatorer spekulerer i om det kan være noe galt med skiene, trekker Marte Olsbu Røiseland på skuldrene da hun blir spurt om det er skiene sin skyld.

– Det var veldig spesielt. Jeg aner ikke hva som har skjedd på fire dager som gjør at jeg plutselig går sånn her i sporet. Det verste er at det føles bra, men jeg får negative sekunderinger hele tiden. Jeg blir litt sånn i stuss og har ikke flere gode forklaringer på det, sier Olsbu Røiseland til VG.

Samtidig sier hun at hun «ikke vil spekulere for mye» og at hun «må ta en prat med teamet» for å finne ut hva som har skjedd.

– Jeg aner ikke, svarer hun på spørsmål om hva det kan være.

Olsbu Røiseland endte som Norges beste:

Heller ikke Tiril Eckhoff var i nærheten av å blande seg inn i teten. Allerede etter første skyting var hun over 40 sekunder bak etter å pådratt seg én bom.

Da det ble en ny bom på andre skyting var hun aldri i nærheten av å blande seg inn i tetsjiktet. Hun endte til slutt nesten ett minutt og 22 sekunder bak Hauser.

– Det kan nok hende at det norske smørerteamet har en dårlig dag på jobben. Jeg kan nesten ikke huske sist, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith om den kollektive norske svikten.