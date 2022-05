Erik ten Hag presentert som Manchester United-manager: – Situasjonen er ikke god

Søndag så han Manchester United avslutte sesongen med nok et skuffende tap. Mandag startet offisielt jobben med å gjenreise de røde djevlene for Erik ten Hag (52).

DEN NYE SJEFEN: Erik ten Hag er Manchester Uniteds nye manager, og bekrefter allerede i sitt første intervju at han vil gjøre endringer i Manchester United-laget.

– Akkurat nå er ikke situasjonen god. Det er en stor utfordring. Jeg vil bygge og sette sammen et lag der spillerne kjemper for hverandre, som står sammen og som får resultater.

– Men det er spennende. Og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben. Til å forsøke å få denne klubben tilbake der den hører hjemme.

Det sier Erik ten Hag i sitt første offisielle intervju som Manchester United-manager. 52-åringen snakker med Manchester Uniteds offisielle TV-kanal før han senere mandag holder sin første pressekonferanse som de røde djevlenes nye sjef.

Allerede nå, i sin første dag i jobben, ber han fansen om å smøre seg med tålmodighet.

– Vi må akseptere at situasjonen er det den er, men vi må også huske situasjonen for et år siden. Dette laget kom på andreplass i Premier League. Det er potensiale her, og nå er det opp til oss å få ut det potensialet. Det blir en prosess og det kommer til å ta tid, men jeg er overbevist om at vi kan få suksess, sier han, og legger til:

– For meg er ikke bra godt nok. Vi må gjøre det bedre.

I april ble det bekreftet at Erik ten Hag tar over Manchester United. Nederlenderen, som avsluttet oppholdet i Ajax med å lede dem til nok et seriegull, kalte det «en ære» og sa at han er «veldig motivert for utfordringen». Og de står i kø.

Søndag så han fra tribuneplass på Selhurst Park Manchester United avslutte en rekordsvak sesong med tap for Crystal Palace.

Flere ventet at Manchester United skulle følge opp forrige sesongs 2. plass med å være med i gullkampen hele veien inn, men de røde djevlene endte på 6. plass med sin dårligste poengfangst siden Premier League startet opp i 1992.

Neste sesong spiller de i Europa League.

– Vi må tilbake til Champions League så fort som mulig, understreker ten Hag.

Eksperter og journalister spår store utskiftninger i United-laget denne sesongen. Nemanja Matic har allerede bekreftet at han drar og det er ventet at Edinson Cavani også drar. Paul Pogba virker å være på vei tilbake til Juventus, mens Jesse Lingard, Juan Mata, Phil Jones og Lee Grant alle er på utgående kontrakt.

I tillegg rapporteres det av flere britiske medier at spillere som Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka og Eric Bailly er på vei ut.

– I enkelte posisjoner ønsker vi å fornye laget, bekrefter ten Hag.

Det er ikke bare i Manchester United-stallen det blir endringer, det blir det i støtteapparatet også: Mandag ble det bekreftet at ten Hag får med seg assistenene han helst ville ha til Old Trafford.

Mitchell van der Gaag, ten Hags assistenttrener i Ajax, bytter ut Amsterdam med Manchester, mens Steve McClaren returnerer til Manchester United mer enn 20 år siden sist han var der. Trioen var på plass på Selhurst Park søndag ettermiddag:

PÅ PLASS: Erik ten Hag (i midten) så Manchester United tape for Crystal Palace. Det samme gjorde de nyansatte assistentene hans. I blå: Mitchell van der Gaag, og helt til høyre Steve McClaren.

McClaren var Sir Alex Ferugsons assistenttrener og var blant annet med på trippeltriumfen i 1999. Han forlot Manchester United i 2001 for å prøve seg som manager og har blant annet ledet Middlesbrough, Newcastle og England.

Han ledet også nederlandske Twente til seriegull - da med ten Hag som sin assistent.