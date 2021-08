RBK-sjefen: Vil hente én spiller til

Men Steinar Lein vet ikke om han får ønsket sitt oppfylt.

RBK-trener Steinar Lein håper at de kan signere én spiller til i overgangsvinduet. Foto: Richard Sagen

Mot Stabæk fikk nyervervelsen Synne Skinnes Hansen debuten og takket for tilliten med en målgivende pasning i 5–2-seieren.

Kantspilleren skrev nylig under for klubben, men RBK-trener Steinar Lein sier til Adresseavisen at de fortsatt er på utkikk etter en forsterkning.

– Synne viser i dag at hun kommer til å bidra sterkt for oss i høst. Men vi er fortsatt på spillerjakt, sier Lein - og legger til:

– Nå ønsker vi å ruste oss opp før en spennende høst med mange kamper. Stallen er bra og vi har mange unge spennende spillere, men vi er på utkikk etter én spiller til. Det er ikke sikkert vi klarer å få inn enda en spiller, men vi håper det.

Lein ønsker ikke å si noe om hvilken type spiller de er på jakt til eller hvilken lagdel han ønsker å forsterke.

RBK har flere spillere ute med skader. Matilde Rogde, Karoline Hernes og Elen Sagmo Melhus har alle avrevne korsbånd. I tillegg har Celine Nergård operert begge knærne sine. Maiken Bakke og Marita Olsen er fortsatt i opptrening etter lengre skadeavbrekk, mens Kristine Minde venter barn.

Kristine Nøstmo og Emilie Bragstad er også ute med skader, men ventes å være kampklare om kort tid.

Vet ikke om noen forsvinner

Etter tremålsseieren mot Stabæk ligger RBK fortsatt kun ett poeng bak serieleder Sandviken med åtte kamper igjen å spille av sesongen. Neste helg møtes RBK og Sandviken til dyst i Bergen.

I tillegg til gullkampen i Toppserien, skal trønderne spille Champions League-kvalik og NM.

RBK-sjefen utelukker ikke at noen av spillerne kan forsvinne til utlandet i overgangsvinduet, men han håper og tror at ingen forlater klubben før den hektiske høsten.

– Det er ingen garantier i fotball. Men vi håper selvfølgelig at vi beholder alle sammen. Nå går vi inn i en spennende periode med masse kamper. Det vil være en ny erfaring for våre spillere, og jeg tror alle har lyst til å være med på det, sier han.

Både Barcelona-stjerne Ingrid Syrstad Engen og Lein har tidligere fortalt Adresseavisen at de forventer bud på Julie Blakstad. 19-åringen har vært en av de aller beste spillerne i Toppserien og er en av RBKs viktigste bidragsytere.

Adresseavisen vet at flere europeiske storklubber har vist interesse for Blakstad.

17 RBK-spillere er på utgående kontrakt. Av de mest sentrale spillerne er Ina Vårhus, Lisa-Marie Karlseng Utland, Emilie Bragstad, Kristine Nøstmo, Sara Kanutte Fornes, Maria Olsvik og Cesilie Andreassen.

Har solgt 2200 billetter

I tillegg kommer Champions League-vinner Barcelona på besøk til Trondheim. RBK skal spille en treningskamp mot dem på Lerkendal i slutten av måneden.

Klubben opplyser i helga at de har solgt 2200 billetter - 2000 av dem ble solgt på de to første timene da salget startet fredag. Med dagens koronarestriksjoner får de lov til å selge 7000 billetter.

– Vi har vært klar over den voldsomme interessen, men jeg tror det skal holde hardt å få solgt alle 7000 billettene. Men om vi klarer det, vil det være helt fantastisk. Da blir det god stemning på Lerkendal, selv om mange av setene vil være tomme, sier Lein.

– Jeg merker at folk snakker om Barcelona-kampen. Det er bra for kvinnefotballen at vi klarer å få til kamper som virkelig er av interesse.

– Hvorfor tror du interessen har blitt så stor?

– Det er vanskelig å si, men det har vært mye positivitet over lengre tid. Vi har også hatt gode resultater og vist oss frem på en god måte. Jeg tror mange har fått øynene opp for oss og produktet vi leverer. Jeg mener vi spiller god fotball og at det er en av de viktigste årsakene til interessen. Kanskje er det hovedårsaken.

De kommende ukene vil være svært avgjørende for RBKs skjebne i alle turneringer. Først møter de Sandviken borte i en kamp som kan ha mye å si for hvem som tar seriegullet, før det etter hvert blir Champions League-kvalik. I tillegg venter andre runde i NM mot Byåsen denne måneden.