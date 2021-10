OL-utforen trues: – Sand og alpint er dårlig kombo

Alpinbakkene i Shijinglong Ski Resort, som skal brukes under OL i Beijing i februar, ligger kun ti kilometer unna Gobi-ørkenen. Det kan skape store problemer for alpinistene.

SAND: Da OL-bakken ble presentert i februar 2021 var det sand i bakken. Det kan det også være når OL-utforen skal kjøres i februar 2022.

– Sand og alpint er dårlig kombo, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG mens han ler.

For som den tidligere verdenscupvinneren sier, passer sand og snø svært dårlig sammen. Alpinanlegget i Yanqing ligger bare ti kilometer fra den gigantiske ørkenen Gobi.

I februar og mars er det vanlig at stormene ved foten av Gobi-ørkenen kan bli så sterke at den blåses mengder med sand helt inn i alpintannlegget. Det kan bli et mareritt for både servicemennene og alpinistene.

ØRKEN: Det er kun ti kilometer fra foten av Gobi-ørkenen til Shijinglong Ski Resort, hvor OL skal kjøres.

– Hva tenker du om at OL-løypen ligger så nærme en ørken hvor det ofte er sandstormer i februar og mars?

– Man kan jo stille spørsmål ved det. Jeg kjenner altfor lite til det, og vet ikke om det er noen andre anlegg de kunne brukt. Men jeg skjønner at de har laget en utforløype der, for geometrien i fjellet der er utrolig fett, men så er det vær og vind som kan være et «issue», svarer Bærumsløperen.

En annen løper som har reagert på «værforholdene» ved anlegget er svenske Kristoffer «Krille» Jakobsen.

– Det blåser sand inn i fjellet. Men det er sannsynligvis et større problem for fartsdisiplinene enn for slalåm, sier den svenske teknikeren til Aftonbladet og fortsetter:

– I verste fall skraper du bort sanden etter hver løper. I fartsdisiplinene er det imidlertid umulig å gjøre noe slikt – avstandene er altfor lange til det.

KJØRER FOR GULL: Aleksander Aamodt Kilde er klar for å kjøre for sin første mesterskapsmedalje under OL i Beijing.

– Jeg er enig i den tankegangen. Men det er avhengig av hvor mye mannskap de har og hvor mye sand som kommer, sier Kilde om Jakobsens kommentar.

– Legger det seg lag på lag med sand, er det vanskelig å få det bort. Men om det bare er litt på overflaten vil det vær mulig, legger han til.

– Er du villig til å ofre et par ski for å kjøre OL?

– Jaja, for all del. Blir det kjørt, så kjører jeg. Man stiller til start hvis det er «start-go». Er det «start-stopp» er det kanskje mer usikkert, for da vil det gå på sikkerheten, sier gullfavoritten.