Knappen blir trolig Bryne-trener

Slik Sunnmørsposten forstår det, ligger det an til at Hødd-trener Kevin Knappen går til Bryne etter sesongen.

Hødd ser ut til å måtte på trenerjakt i løpet av de neste månedene.

For mindre enn 40 minutter siden

Fredag skrev Sunnmørsposten at Hødd-trener Kevin Knappen kunne være tapt for klubben mandag. Knappen hadde et tilbud for Bryne, som han kunne bruke noen dager å tenke på. Samtidig bekreftet styreleder i Hødds fotballgruppe, Kari Mette Sundgot, til Vikebladet Vestposten at klubben hadde gitt Knappen et nytt kontraktsforslag.

Knappen skrev under ei kontrakt på to år pluss en opsjon på et år til, som gjør at han kan forlate klubben etter sesongen.

– Vi er i dialog med Kevin. Det kommer vi til å være i dag (fredag) og gjennom helge. Vi prøver å få ting avklart, og vi håper det bikker vår veg. Til tidligere dette blir klart, til bedre blir det, uttalte styrelederen til Sunnmørsposten fredag.

Klart mandag

Slik Sunnmørsposten forstår det søndag kveld, går det mot at Knappen blir Brynes nye trener når sesongen er over. Det kan bli klart på en pressekonferanse i morgen. Knappen skal allerede ha gitt beskjed til Hødd-spillerne at han forlater klubben.

Hødd-treneren har ikke svart på våre henvendelser om denne saken. Etter 0–0-oppgjøret borte mot Tromsdalen uttalte Knappen at det kom ei avklaring mandag.

Har ikke svart

– Uken har for så vidt vært normal. Selv med mye spekulasjoner, så har jeg fokus på der jeg er, og jeg er Hødd-trener. Det kommer ei avklaring rundt situasjonen i morgen. Usikkerhet rundt hva som skjer med spillere og trenere, har man i alle klubber hele tiden.

Sunnmørsposten har forsøkt å komme i kontakt med styreleder Sundgot søndag kveld, men hun har ikke svart på vår henvendelse.