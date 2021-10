Oilers snudde kampen mot erkerivalen: - Vi fikk høre det i pausen

Det var lenge noe tamt over Stavanger Oilers da de møtte Vålerenga på borteis, men da det gjald som mest hentet de frem kreftene og dermed ble det ny overtidsseier i hovedstaden.

Jarrett Burton omfavnes av Dan Kissel og Daniel Rokseth etter å ha satt inn 2–1 i spilleforlengelsen mot Vålerenga.

Christoffer Hjalmarsson

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Vålerenga – Stavanger Oilers 1-2 e.e.o

OSLO: - Det at vi klarer å komme tilbake og vinne mot et bra lag viser karakter. Vi gir ikke opp og det er en nøkkel vi må ta med oss videre, sier Jarrett Burton.

Mannen med gullhjelmen ble overtidshelten av han satt inn 2–1. Dermed vant Oilers i spillerforlengelse i Oslo, akkurat som de gjorde mot Grüner i forrige uke.

– Man trener jo litt på tre mot tre, men det er ikke noen utpreget taktikk. Det er bare å komme sammen og utnytte de mulighetene man får, forteller Daniel Rokseth.

De to første periodene var noe slappe fra Oilers sin side og det hadde laget fått klar beskjed om før tredje, der de også endte opp med å score tidlig.

– Vi får høre det i pausen, og det tar vi til oss. Dermed går vi ut med en annen intensitet og et annet spill enn det vi leverer i de to første, og det er jo det nivået vi må opp på. Vi kan ikke bare spille gode tjueminuttere, sier Rokseth som også merker savnet av en spesiell mann i disse rivaloppgjørene.

– Tommy (Kristiansen) er helt utrolig viktig i slike matcher. Han fyrer opp og skaper enerig for alle. Så vi savnet han i dag, spesielt i de to første.

– Bør det ikke være noen andre som også kan ta en lignende rolle?

- Det burde definitivt være det. Alle burde kunne bidra i det aspektet der, så vi får ta en på kammeset og se hva vi kan gjøre bedre, konkluderer Rokseth.

Temposvakt fra dropp

En noe rolig start på matchen, men det var Oilers som allikevel tok kommandoen. Første halvdel var man stort sett i Vålerenga sin sone, dog uten at det ble skikkelig farlig foran Steffen Søberg. Et par skudd kom, men en grei jobb for keeperen.

Så tok Vålerenga over og hjemmefansen jublet da Jørgen Karterud kriget pucken i mål. Jubelen stilnet imidlertid da dommerne, etter en titt på video, annullerte scoringen.

Kun minutter senere ble det imidlertid tellende scoring. Mika Partanen fikk meget fine arbeidsbetingelser da han, uforstyrret, fikk skli inn fra kant og sette pucken opp i krysset. Resten av perioden bølget litt frem og tilbake.

Vålerenga kunne juble for den første scoringen i Jordal Amfi.

Helt på tampen fikk Vålerenga et par fine sjanser i overtall, men Oilers holdt unna.

Tamt Oilers

Det var ingen voldsom snuoperasjon som ble satt i gang fra dropp i andre perioden. Oilers virket seige og det tok tid før de virkelig skapte noen store farligheter. Den ble dog til gjengjeld enorm da Daniel Rokseth var i enden av et lekkert angrep. Backen banket til ved bakre stolpe, men forsøket ble stoppet av keeper.

Daniel Rokseth hadde Oilers sin største sjanse i andre periode. Backen kunne fort fått mer ut av situasjonen.

Like etter fikk Markus Søberg en like stor mulighet uten at han fikk avsluttet i det hele tatt. Vålerenga på sin side hadde flere farlige brudd og kom alene med Henrik Holm ved flere anledninger. Forsøkene ble imidlertid stoppet av Oilers sin sisteskanse.

Nærmest scoring i andre var hjemmelaget da de kontret og det ble avsluttet fra venstre. Pucken smalt klokkerent i krysstangen bak Holm.

Scoring på direkten

Oilers startet tredje akt i overtall og det ble utnyttet til det fulle. Før minuttet var gått satt utligningen i garnet da Whitney skled inn fra blå. Deretter plasserte han pucken forbi en noe dekket Steffen Søberg i Vålerenga-målet.

Scoringen ga Oilers sårt tiltrengt energi og plutselig var de laget som førte kampen. Det ga også et par meget fine sjanser, men Søberg hentet frem et par gode redninger. Vålerenga var hellet ikke helt ufarlige på kontringer og særlig da de plutselig kom tre mot en ble det farlig.

– Vi må gi Vålerenga kreditt for de er et bra lag og de spilte bra, men vi ble litt mer desperate. Så får vi den tidlige overtallsscoringen og det ga oss bra med energi, sier Burton.

Steven Whitney og resten av Oilers jubler for utligning mot Vålerenga.

Oilers slapp unna på utrolig vis takket være tilfeldigheter, oppofrende forsvarsspill og en god porsjon flaks.

Med seks minutter igjen var Vålerenga nære en kjempesjanse, men Christoffer Karlsen avverget i siste liten. Det gjorde han imidlertid med en tripping og dermed ventet undertall for Oilers. Selv om de da havnet under tungt press klarte de å holde unna.

Mot slutten av kampen kom det er par desperate forsøk begge veier og det ble igjen stolpeklang bak Holm. Det etter en avslutning fra Martin Røymark. I perioden siste sekund kunne, og burde, Oilers avgjort det hele. Whitney satt fart på kant og spilte inn til en fri Thomas Berg-Paulsen på bakre. Han skulle bare dytte pucken i åpen

Dermed ventet spilleforlengelse og der avgjorde Jarrett Burton etter drøye to minutter. Mannen med gullhjelmen snek seg inn foran mål og styrte et skudd elegant i nettet.

– Det føles selvsagt bra. Dan Kissel gjør det utrolig bra i forkant, så jeg hadde egentlig bare den enkle jobben, sier Burton beskjedent.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Stavanger Oilers 1-2 e.e.o (1-0, 0-0, 0-1, 0-1

Fjordkraftligaen, 15. serierunde

Jordal Amfi: 3678 tilskuere

Mål: 1-0 Mika Partanen (Olimb)(13:02), 1-1 Steven Whitney (Karlsen, Lefevbre)(40:44 PP), 1-2 Jarrett Burton (Kissel, Rokseth)(62:10)

Utvisninger: 1x2 min – 3x2 min

Skudd: 34-25

Hoveddommere: Mads Frandsen og Tor Olav Grøtnæs Johnsen

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Daniel Rokseth og Kristian Østby

Ekstra back: Nicolai Bryhnisveen

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Markus Søberg

2. rekke: Christoffer Karlsen, Rob Bordson og Steven Whitney

3. rekke: Magnus Hoff, Andre Strandborg og Sander Hurrød

4. rekke: Noah Aarthun, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen