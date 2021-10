Tok seks gull i ungdoms­meister­skapen: – Kjekt å få uttelling for alle timane eg legg ned

Susanne Steinnes fekk fullklaff under ungdomsmeisterskapen på heimebane med sine åtte medaljar.

Elleve gull, seks sølv og ti bronsemedaljar blei fasit for Stavanger svømmeklubb under ungdomsmeisterskapen på heimebane i helga. Aller best gjekk det for 16 år gamle Susanne Steinnes.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden